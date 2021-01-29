美股收市｜三大指數反彈　GME股價曾跌64%　市後盤倒升近4成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-29 05:57

美國股市周四從前一天的大跌中回彈，道指在迪士尼和美國運通等股票推動下上漲600點或2.0％。反應科技股表現的納斯達克綜合指數也一度上漲1.4％。另一邊廂，連日掀起風浪的一衆「挾淡倉」股週四盤中錄得50%以上跌幅。然而交易平台Robinhood收市後宣佈放款對相關股份只准賣不准買的限制，GameStop（GME）市後盤股價隨即反彈近四成。

美股指數尾段升幅收窄，收市標普500報3787.3點，升0.98％；納指收市報133376點，升0.5％。道瓊斯工業平均指數收市報30603.36點，升300.19點，或0.99％。大小科技股收復失地，IPO新上市的軟件開發商Qualtrics International（XM）、首日交易曾上漲45％以上。

前一個交易日標普500指數和道指經歷了三個月來最大單日跌幅。美媒CNBC歸咎原因是挾淡倉「投機性」購買狂潮使投資者擔心兩點，第一 ，被擠壓的對沖基金可能會被迫減少其他股份持股量以籌集現金平倉；第二，市場上形成泡沫的跡象。

Gamestop（GME）近日為日股民焦點之一。（GettyImages）

在各種批評甚至交易限制下，相關股票包括遊戲零售商GameStop（GME），周四多次跌停板，一度跌64%，收市報193.6美元跌了44.29％。上一交易日飆升超過300％的AMC 和EXPRESS（EXPR）也分別下跌逾50％。 Bed Bath＆Beyond（BBBY）收市價則下滑36.4％, Koss 收市報跌27.66%。

然而隨著交易平台Robinhood收市後宣佈放款對相關股份只准賣不准買的限制，GameStop（GME）市後盤股價隨即倒升近四成。