中證監定調2021改革重點：堅持建制度　不干預　零容忍

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-29 08:55

1月28日，2021年中國證監會系統工作會議召開。證監會主席易會滿作了題為《把握新發展階段 貫徹新發展理念 加快推動資本市場服務構建新發展格局》的工作報吿。

十大關鍵表述：

1、堅持「建制度、不幹預、零容忍」是實現資本市場高質量發展的內在邏輯和必然要求。

2、資本市場的內外部環境仍存在諸多不確定性，風險挑戰依然不少，要著力把握好穩與進、系統統籌與重點突破、創新與監管、加大法規制度供給與狠抓落地見效的關係。

3、科學合理保持IPO、再融資常態化，穩定發展交易所債券市場，完善商品及金融期貨期權產品體系。

4、完善科創屬性評價標準，加強對擬上市企業股東資訊披露監管，切實加強監管和風險防範，堅決防止資本無序擴張。

5、為穩步推進全市場註冊制改革積極創造條件，嚴格退市監管，拓展重整、重組、主動退市等多元退出管道。進一步深化新三板改革。

6、貫徹「不干預」的理念，完善市場內生穩定機制，以更大力度推進投資端改革，加大權益類基金產品供給與服務創新力度，推動個人養老金投資公募基金政策儘快落地，優化中長期資金入市環境。

7、加強宏觀形勢的跟蹤研判，密切關注市場流動性變化，嚴密監控資金槓桿水準，動態完善應對政策，嚴防跨市場跨領域跨境的交叉性、輸入性風險，切實維護市場穩定運行。

8、進一步依法從嚴打擊證券違法活動，建立跨部委協調工作小組，加大對欺詐發行、財務造假、市場操縱等惡性違法違規行為的打擊力度。

9、依法從嚴加強對上市公司、仲介機構等各類市場主體的日常監管，優化市場生態。

10、加快推進科技和業務的深度融合，強化科技對監管的有效支撐。

做好資本市場工作有規律

會議提出，在應對複雜嚴峻考驗的實踐中，會系統進一步深化了對做好資本市場工作的規律性認識：旗幟鮮明講政治是確保資本市場始終保持正確發展方向的根本保證；堅持「建制度、不幹預、零容忍」是實現資本市場高質量發展的內在邏輯和必然要求；堅持系統觀念是破解資本市場突出矛盾和問題的科學方法論；努力打造「忠專實」的幹部隊伍是資本市場監管事業長遠發展的重要支撐。

資本市場風險挑戰依然不少

會議指出，資本市場的內外部環境仍存在諸多不確定性，風險挑戰依然不少，必須從「十四五」的中長期視角研判資本市場面臨的新情況新變化新特點，堅持底線思維，增強憂患意識，著力把握好穩與進、系統統籌與重點突破、創新與監管、加大法規制度供給與狠抓落地見效的關係，努力實現資本市場高質量發展。

資本市場改革六大任務明確

會議強調，做好今年工作對於資本市場「十四五」開好局、起好步意義重大。證監會系統堅持穩中求進、穩字當頭，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務新發展格局，切實提高政治站位，堅持系統觀念，更好統籌發展和安全，做好「六穩」「六保」工作，堅持「建制度、不幹預、零容忍」，堅持市場化法治化國際化，堅持「四個敬畏、一個合力」，深化資本市場改革開放，穩步提高直接融資比重，著力提升資本市場治理能力。

一是圍繞貫徹「十四五」規劃《建議》，合理確定資本市場重點支持的方向和領域，完善服務創新驅動發展的體制機制安排，主動服務經濟社會發展全域。科學合理保持IPO、再融資常態化，穩定發展交易所債券市場，完善商品及金融期貨期權產品體系。完善科創屬性評價標準，加強對擬上市企業股東資訊披露監管，切實加強監管和風險防範，堅決防止資本無序擴張。

二是紮實推進全面深化資本市場改革開放落實落地。堅持尊重註冊制基本內涵、借鑑國際最佳實踐、體現中國特色和發展階段三原則，做好註冊制試點總結評估和改進優化，加快推進配套制度規則完善、強化仲介機構責任等工作，為穩步推進全市場註冊制改革積極創造條件。統籌抓好進一步提高上市公司質量意見和退市改革方案落地見效，嚴格退市監管，拓展重整、重組、主動退市等多元退出管道。進一步深化新三板改革。突出放管結合，深化簡政放權。穩步推進制度型對外開放，積極推進跨境審計監管合作，同時加強開放條件下的監管能力建設。

三是努力保持複雜環境下資本市場穩健發展勢頭。貫徹「不幹預」的理念，完善市場內生穩定機制。一方面，以更大力度推進投資端改革，加大權益類基金產品供給與服務創新力度，推動個人養老金投資公募基金政策儘快落地，優化中長期資金入市環境。另一方面，加強宏觀形勢的跟蹤研判，密切關注市場流動性變化，嚴密監控資金槓桿水準，動態完善應對政策，嚴防跨市場跨領域跨境的交叉性、輸入性風險，切實維護市場穩定運行。

四是全面落實「零容忍」的執法理念和打擊行動。進一步依法從嚴打擊證券違法活動，建立跨部委協調工作小組，加大對欺詐發行、財務造假、市場操縱等惡性違法違規行為的打擊力度，對有關機構和個人的責任追究一抓到底。貫徹落實新證券法和刑法修正案（十一），配合修訂證券期貨犯罪案件刑事立案追訴標準，出臺欺詐發行股票責令回購等配套制度。推動期貨法立法，加快推進行政和解辦法、上市公司監管條例等法規制定。依法從嚴加強對上市公司、仲介機構等各類市場主體的日常監管，優化市場生態。

五是堅決打贏防範化解重大金融風險攻堅戰持久戰。堅持標本兼治，消化存量和遏制增量並舉，排好優先序、打好主動仗。穩妥化解債券違約風險，加大債券市場基礎制度和法治供給，優化債券違約市場化處置機制，加強統一執法，嚴肅查處「逃廢債」等違法違規行為。加快推進「偽私募」等相關風險的分批處置，嚴格落實私募基金底線性要求，建立部際聯動、央地協作的風險防範處置機制，加快推動出臺私募條例。強化場內外一致性監管，鞏固深化股票質押風險處置成效。會同有關部門將各類金融活動依法全面納入監管，消除監管真空。

六是加快推進科技和業務的深度融合。聚焦「數據讓監管更加智慧」的願景，全面提升監管科技和行業金融科技發展水準。突出問題導向、應用導向和結果導向，夯實數據治理基礎，紮實推進重點項目建設，強化科技對監管的有效支撐。加強證券期貨行業科技發展的統籌規劃，大力促進大數據、雲計算、區塊鏈、人工智慧等創新科技在行業的推廣應用，提升行業科技安全管理水準。