外圍股市弱勢　道指期貨挫逾300點　港股午後轉升為跌｜持續更新

美股三大指數向上，尾段升幅收窄。道指收市報30603點，升300點。納指報13337點，升66點。標指報3787點，升36點。重磅股推高大市，因業績好於預期，萬事達卡上季盈利按年下跌20%，每股盈利1.64美元，好過市場預期的1.51美元。
【14:11】港股午後倒跌
港股午後倒跌，主要受隨外圍股市下挫拖累，其中道指期貨跌逾300點，日股跌幅更超過500點。恒指最新報28367點，跌183點，國指最新報11258點，跌75點，恒生科指最新報9370點，跌1點。
【12:10】恒指中午收報28,652點
恒生指數半日收報28,652點，升101點。國指報11,388點，跌54點。九毛九（9922）創新高報30點，升約11%，同樣，濰柴動力（2338）報23點，創新高升近15%。
美團（3690）報368點，升約3.5%；騰訊（0700）報706點，升約3.6%。藥明生物（2269）報111點，升約4%；阿里健康（0241）報25點，升近2%。
滙豐（0005）報41點，微跌約1%；阿里巴巴（9988）報246點，跌2%；
【10：00】恒指升幅收窄
恒指升幅收窄至0.6%左右，最新報28728點，升177點，大市暫成交約504億港元；滙控（0005）、中國平安（2318）、建設銀行（939）、阿里巴巴（9988）紛紛下跌約1%；南向資金暫時淨流入45億元。
【09：20】恒生指數高開275點
恒生指數高開275點，開報28826點。國指升112點，報11446點。騰訊（0700）高開2%，報695元。阿里巴巴（9988）平開，報251.6元。美團（3690）升3.9%，開報369.6元。小米（1810）升2.4%，報30元。
醫藥股向上，藥明生物（2269）升2.4%，報109.9元。阿里健康（0241）及京東健康（6618）升3.5%及2%。
比亞迪（1211）升3.9%，報245.2元。港交所（0388）升0.7%，報497元。友邦（1299）升2.3%，報97.3元。