The ONE及皇室堡推「新春限定花市」　部分鮮花一折發售

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-01-29 13:30

疫情下，雖然政府決定重開農曆年宵市場，但大幅減少攤位數目，以避免短時間內有大量人群聚集。有商場就趁機舉辦花市，以吸引人流。

The ONE及皇室堡稱，首度聯合舉辦「新春限定花市」，除在商場開設實體花店及新年主題手作市集，亦特設網上商店銷售鮮花及應節食品，其中蝴蝶蘭及情人節花束均以原價一折的震撼價發售。

The ONE及皇室堡今年與「花生花華」及「春蘭居」合作，於2月首度在商場舉辦「新春限定花市」，銷售各類年花及情人節花束。此外，顧客只要在花市消費滿500港元，更會免費獲贈價值100港元的商戶現金券乙張，可以在指定商戶繼續購物。

與此同時，The ONE‧皇室堡‧新港中心e-SHOP將於2月1日下午2時推出網上版「新春限定花市」，銷售多款新春限定商品，例如年糕及蘿蔔糕等；另一方面，The ONE亦將於2月1日至11日舉辦「SOHO MARKET年宵手作市集」，有逾20個精選本地商戶銷售新春主題產品、特色原創商品及手工美食。

商場表示，基於疫情仍然反覆，花市及市集將採取嚴謹的防疫措施，包括為顧客測量體溫、要求顧客進入店舖前戴上口罩，以及安排工作人員定時清潔及消毒店內物品。營業期間，商場將增派人手實施人流管制，並確保所有防疫措施妥善執行。