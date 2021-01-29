保誠推新冠疫情津貼　支援疫苗不良反應及確診　最多獲12萬津貼

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-01-30 14:56

保誠保險有限公司（保誠）今日（29日）宣佈推出全新「新冠疫苗 ‧ 全護基金」，冀為香港市民提供全面的雙重支援。指出，不論是確診新型肺炎或接種疫苗後出現引起的不良反應，亦會獲發現金津貼。

保誠指不論是否為公司客戶皆可登記，如父母成功登記，同住子女更會自動受惠。同時稱，若於本地醫院服務的前線醫護人員因接種疫苗直接引起不良反應並受到影響，可申請雙倍的每日現金津貼及家庭現金津貼。

合資格申請人只要於香港接種獲香港政府認可，並由註冊醫生處方的新冠疫苗後14天内直接因疫苗引起不良反應，以及需要即時住院的每名合資格人士，可申請最多十日的1,000元每日現金津貼。

不幸因此離世的合資格申請人，其受影響家庭可獲發10萬元家庭現金津貼。登記人18歲以下的同住子女亦將自動登記此基金。此外，每名合資格申請人如於香港確診新型肺炎可獲得1萬元一次性抗疫現金津貼。

保誠行政總裁容佳明表示，冀今次計劃可給予大眾雙重支援，亦希望減輕大眾對疫苗副作用和病毒感染的憂慮，為社區提供更全面的支持。

保誠指，由即日至2021年4月30日，所有18歲以上持有有效香港身份證的居港人士可透過Pulse by Prudential 健康應用程式 （「Pulse」）登記。