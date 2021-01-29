機管局不足兩個月再發高級債　渣打：15億美元債定價水平刷新紀錄

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-29 20:58

渣打銀行表示，昨天（28日）作為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人，協助機管局成功為其合共總值15億美元兩期（10年期和30年期）高級債券定價。這批債券為機管局首筆144A/Reg S格式的發行，獲得來自美國以及一眾國際投資者熱烈追捧，兩期債券的超額認購倍數分別達4.9倍和6.8倍，總認購申請多達85億美元。

渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬指交易取得了多項里程碑，從發行人的層面而言，這是機管局首次發行30年期美元債（歷來最長年期）及其首筆144A/Reg S交易，成功延伸其收益率曲線，並進一步拓展及多元化其投資者基礎，與一眾高質量的美國本土投資者建立長遠關係。

此外，受惠於本周較早時間的香港特區政府5/10/30年期美元債券發行所豎立的基準，這筆交易在定價水平方面刷新了多項紀錄，10年期及30年期債券分別定價於1.719% （T+65基點）及2.639% （T+80基點），同時打破迄今香港企業發行人美元債同年期的最低收益率紀錄，而今次交易10年期及30年期的收益率息差相距僅為15基點，息差較近期港府的10年期及30年期債券息差還要窄。

他續指，機管局繼去年年底發行15億美元高級永續債，在不足兩個月內再次於境外債券市場亮相，並取得成功，過去半年，多家香港的主權╱類主權機構相繼發行美元債券，當中包括政府、機管局及港鐵，所有交易均獲得國際投資者殷切追捧，印證廣泛投資者對於香港的信用質素及長遠發展保持高度信心，機管局今次交易的投資者背景相當多元化，當中美國投資者在兩個年期均獲得超過30%的最終分配額，而亞洲及歐洲投資者也一如過往積極參與這次交易，投資者類型不乏國際大型基金公司、保險商、主權財富基金等，超過180名市場上優質的投資者都參與認購這批債券。