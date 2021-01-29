本港去年第四季經濟按年收縮3%　全年計跌6.1%。

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-01-29 16:53

政府公布，去年第四季本地生產總值，較上年同期實質下跌3%；去年第三季跌幅為3.6%。跌幅放緩的原因是內部及對外需求均有所改善。

全年計，本地生產總值實質按年下跌6.1%。

去年私人消費開支跌一成

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在去年第四季按年跌7.6%；較第三季8.2%的跌幅為小；全年計則跌10.2%；政府消費開支方面，去年第四季按年升5.6%，全年計亦升7.8%。

至於本地固定資本投資，去年第四季按年升2.6%；第三季則下跌10.9%；全年計就大跌11.6%。出口方面，去年第四季按年升5.6%；進口升6.9%；全年計則分別錄0.3%及2.1%的實跌幅。

去年第四季，服務輸出按年實質下跌29.6%，服務輸入亦跌35.9%；全年計就分別錄得36.8%及35.2%的跌福。

料今年經濟將恢復正增長

政府發言人表示，香港經濟在二零二零年第四季繼續復蘇，但受本地第四波疫情影響，復蘇步伐緩慢，又估計，今年全年將恢復正增長，但上半年的經濟情況將仍具挑戰，復蘇的程度及速度受多項不確定因素影響，尤其是與疫情相關的不確定性。

發言人指，內地經濟勢將進一步增強，料為香港出口提供支持，惟其他主要經濟體的復蘇步伐將視乎當地大規模疫苗接種計劃能否取得成功。中美關係的演變及地緣政治局勢持續緊張亦值得關注。

本地方面，本地經濟活動的前景主要取決於本地疫情能有多快受控。政府會密切留意情況，並採取適當的逆周期措施去支持經濟復蘇及紓緩市民的財務負擔。