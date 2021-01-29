「新興市場教父」麥樸思：反對監管機構對散戶採取監管行動

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-01-29 18:34

散戶瘋炒Gamestop風波持續，GameStop等其他公司在過去一周股票價格飆升數倍，美國民主黨參議員Elizabeth Warren要求監管機構展開行動。美國證券交易委員會（SEC）表示將「積極監視」期權及股票市場的波動性。「新興市場教父」麥樸思（Mark Mobius）回覆《彭博》電郵查詢時表示，不支持監管機構對散戶採取監管行動。

麥樸思認為，很明顯地監管機構不應該採取任何監管行動，監管機構唯一應該做的是要確保交易有效且公平公正執行，讓買方與賣方（無論其目標是什麼）都獲得相同對待。

昨晚（28日）一度暫停買入GameStop及AMC股份的券商Robinhood表示，會在今日恢復相關股票交易。今早市場亦曾傳出券商富途證券暫停該相關交易，但最新消息指富途已恢復正常交易。

張玉峰指出，縱使是次股價曾暴升，但券商的決定對投資者並不公平，應由SEC調查是否涉及人為操縱，不應由券商出手干預。（資料圖片）

張玉峰：券商決定對投資者並不公平

惠峰國際發展有限公司董事張玉峰（Edgar Cheung）表示，昨晚多間券商聯手限制交易令AMC院線（AMC）、黑莓（BB）等曾一度下跌40至50%，但盤後收復跌幅，甚至小幅上揚。他指出，縱使是次股價曾暴升，但券商的決定對投資者並不公平，應由SEC調查是否涉及人為操縱，不應由券商出手干預。

他形容，在環球金融體系上出現只能賣不能買的情況實屬罕見，現時更有投資者以券商限制GameStop交易提出訴訟。是次GameStop事件已經升溫至嚴重級別，市場都非常關注SEC會如何處理，以及券商作出限制交易決定的原因。