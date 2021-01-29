GME．持續更新｜補淡倉大限將至　GameStop市前升逾倍　AMC升50%

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-01-29 17:34

【本港時間1月29日 17：13分】

網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets（WSB）」集合散戶力量挾淡倉，終於進入網民憧憬的星期五淡友補淡倉大限，繼昨日（28日）多家證券行禁止買入GME等「Reddit挾倉股」後，今日則容許有限度買入相關股份。

GameStop（GME）市前交易隨即一度反彈至400美元以上，升幅超過120%，最新升94%，報376美元；AMC電影院（AMC）升53%，報13.27美元；高斯電子（KOSS）亦升80%，至76美元。

Robinhood禁止買入「挾倉股」，惹散戶不滿。（資料圖片）

Robinhood禁止買入「挾倉股」惹不滿

Robinhood禁止買入「Reddit挾倉股」的做法，引起散戶不滿，其創辦人兼CEO Vlad Tenev接受《彭博》訪問時解釋，由於GameStop股價上升，該行需上調保證金率，一旦成功增加現金以支持保證金水平，便可放寬限制。

不過，美國眾議員Paul Gosar引述《彭博》資料，指GEM事件中主要輸家Melvin資本母公司Citadel，貢獻Robinhood四成收入，相信禁止散戶買貨的並非聲稱的流動性問題，而是反競爭行為，要求美國司法部介入調查。