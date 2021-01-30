GME．持續更新｜GameStop升74%　企穩330美元　道指跌幅近280點

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-01-30 00:12

網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets（WSB）」集合散戶力量挾淡倉，終於進入網民憧憬的星期五淡友補淡倉大限，繼昨日（28日）多家證券行禁止買入GME等「Reddit挾倉股」後，今日則容許有限度買入相關股份。

【本港時間 1月30日 00:07】

GameStop仍保持升幅，最新報336.82美元，升74%，BlackBerry最新報16.01美元，升9.3%。

道指跌幅再次擴大，最新報30325點，跌277點，標普指數最新報3756點，跌31點，納指最新報13242點，跌94點。

【本港時間 1月29日 23:02】

美股跌幅收窄，道指最新報30347點，跌255點，標普指數最新報3764點，跌22點，納指最新報13264點，跌72點。

至於作為市場人士焦點的GameStop，最新報315.19美元，升62.8%，AMC最新報12.42美元，升43.9%。

【本港時間 1月29日 22:40】

美股散戶投資者大戰沽空機構戲碼今日繼續上演，更促使Citron Research宣布不再發表沽空報告，散戶在此場戰爭中領先。由於今日不少期權到期，GameStop在早段表現理想，最新報354.35美元，升83%；AMC最新報53.5%，報13.25美元，BlackBerry最新報16.3美元，升11.3%。

不過美國三大指數卻向下，道指最新報30231點，升371點，標普指數最新報3750點，升37點，納指最新報13242點，升94點。

至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數，最新報31.83，升5.4%。

【本港時間 1月29日 21:48】

富途券商通知客戶，已恢復GameStop及AMC等股份正股交易，可以開倉及平倉，惟不容許期權開倉，只可以平倉。富途於通知內指出，市場情緒劇烈波動，建議投資者關注相關風險，審慎參與。

GameStop盤前報361美元，升86.5%。

【本港時間 1月29日 20:58 】

GameStop盤前升幅收窄，最新報343美元，升77.2%，AMC盤前報12.4美元，升43.8%，BlackBerry最新報17.06美元，升16.5%。

道指期貨最新報30287點，跌220點，標普500指數期貨最新報3748點，跌30點，納指期貨最新報13047點，跌138點。

【本港時間1月29日 19:13】

GameStop在美股盤前上揚，最新報387.23美元，升100%，AMC最新報13.68美元，升58.52%，BlackBerry盤前報17.18美元，升17%。

【本港時間1月29日 17:13】

GameStop（GME）市前交易隨即一度反彈至400美元以上，升幅超過120%，最新升94%，報376美元；AMC電影院（AMC）升53%，報13.27美元；高斯電子（KOSS）亦升80%，至76美元。

Robinhood禁止買入「挾倉股」，惹散戶不滿。（資料圖片）

Robinhood禁止買入「挾倉股」惹不滿

Robinhood禁止買入「Reddit挾倉股」的做法，引起散戶不滿，其創辦人兼CEO Vlad Tenev接受《彭博》訪問時解釋，由於GameStop股價上升，該行需上調保證金率，一旦成功增加現金以支持保證金水平，便可放寬限制。

不過，美國眾議員Paul Gosar引述《彭博》資料，指GEM事件中主要輸家Melvin資本母公司Citadel，貢獻Robinhood四成收入，相信禁止散戶買貨的並非聲稱的流動性問題，而是反競爭行為，要求美國司法部介入調查。