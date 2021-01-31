廣東省去年GDP首超11萬億大關　連續32年位居全國第一

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-31 14:30

全國31個省份的2020年國內生產總值（GDP）排名出爐。據資料顯示，廣東GDP超過11萬億元（人民幣‧下同），穩居首位；江蘇GDP突破10萬億元，位居第二；山東位居第三。西藏GDP增速達到7.8%，領跑全國。另有20個省份的GDP增速超過全國GDP增速。

從國內生產總值來看，廣東、江蘇、山東仍然是位居前三名。其中，廣東2020年GDP達到11.1萬億元，按年增長2.3%，是首次超越11萬億元大關，且是連續32年居全國首位。

江蘇居位第二，不過其GDP也邁上新台階，2020年GDP達10.27萬億元，亦是首次突破10萬億元大關，比上年增長3.7%。至於山東位居第三，其去年全年實現生產總值7.3萬億元，比去年增長3.6%。目前，中國GDP超過萬億的城市已增加至23個。

2020年廣東省GDP首次超過11萬億元人民幣。圖為廣州市夜景。（新華社）

20省份GDP增速跑贏全國

根據國家統計局資料顯示，初步核算，2020年全年國內生產總值為101.6萬億元，首次突破百萬億元，比上年增長2.3%。

從GDP增速來看，20個省份的去年GDP增速超越了全國增速，廣東GDP增速與全國持平。該20個省份分別是西藏、貴州、雲南、安徽、河北、重慶、甘肅、寧夏、四川、湖南、江西、江蘇、廣西、山東、浙江、山西、海南、新疆、福建、吉林。

西藏GDP增速領跑 惟湖北負增長

西藏2020年GDP總量為1,902億元，雖排名為尾位，但其去年GDP增速為7.8%，領跑全國。此外，去年30個省份的GDP增速均為正增長，只有湖北GDP增速為負增長，湖北全省地區生產總值4.34萬億元，比去年下降5%。

湖北省統計局表示，因受疫情巨大衝擊，以致湖北去年首季度、上半年、首三季度全省地區生產總值分別下降39.2%、19.3%、10.4%，全年降幅收窄至5%，基本接近去年同期水準。