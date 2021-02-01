中國27省份今年GDP目標確定　均在6%或以上

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-01 15:00

近期中國地方兩會陸續召開，從各地政府工作報吿提出的2021年國內生產總值（GDP）預期增長目標來看，已經召開兩會的省份中，27個省份2021年經濟增速都在6%以上，最高則達10%。

內媒《第一財經》今日（2月1日）報道，除了新疆、河北、黑龍江和山東之外，中國已經有27個省份相繼召開地方省級兩會。經梳理統計，在這27個省份中，有13個省份的GDP預期增長目標在6%以上或者6%至7%；六個省份在7%以上，五個在8%左右或者8%以上，一個9%以上，兩個10%以上。

其中，增長目標最高的是湖北和海南，都在10%以上。而2020年經濟增速前三位的西藏、貴州和雲南2021年的目標分別是9%、8%左右和8%以上。2020年經濟總量前十的省份中，福建2021年的增長目標最高，為7.5%以上，其次是四川、湖南和河南，增速目標為7%以上。

2021年1月18日，重慶市黔江區白石鎮鳳山村村民在搶收蘿蔔。（新華社）

從區域來看，東部地區的目標要普遍低於中西部地區，中西部地區除了重慶和青海之外，其餘省份都在7%以上，而東部沿海地區除了福建之外，目標都定在6%以上。具體從七大板塊來看，西南地區增速目標最高，其次是長江中游地區。

從這些數據可以看出，中國各地2021年增長目標有一定的分化。2020年受新冠肺炎疫情的衝擊，GDP增長產生了低基數效應，因此2021年增速可能相對較高；但經濟下行壓力仍然存在，並且疫情仍有很大不確定性。這一矛盾影響着2021年的目標設定。