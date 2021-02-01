中石油預告去年錄扣除非經常性損益後虧損　19年賺535億元人民幣

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-01 12:00

綜合媒體2月1日報道，中國石油2020年歸母淨利潤按年減少250億元（人民幣．下同）至290億元，扣除非經常性損益後淨利潤下降730億元至770億元。扣非前後歸母淨利潤的鉅額差異主要是受到了中國石油出售管道資產事件的影響。

中國石油天然氣集團在秘魯發展業務，惟與當地人發生糾紛。圖為8月7日新彊巴音郭楞蒙古自治州的中石油抽油機。（VCG）

2020年12月，中國石油將部分管道資產出售給國家石油天然氣管網集團有限公司，該筆交易產生淨收益320億元。天然氣管道業務的出售給中國石油中長期經營也會產生不利影響。

中國石油並未在業績預吿中說明其2020年業績到底是盈利還是虧損。不過，算一下就很清楚了，2019年，中國石油扣非前淨利潤456.77億元，扣非後是534.85億元，結合前述業績預吿，不難發現，其2020年扣非後淨利潤實際鉅額虧損234.15億元到195.15億元之間。

2020年中國石油業績大幅下滑，也是受到新冠肺炎疫情因素影響，油價斷崖式下跌，去年北海布倫特原油現貨均價按年下降35%左右；另外加上成品油銷量大幅減少，據此中國石油計提鉅額油氣資產減值準備。中國石油業績預吿並未公開披露其減值的具體金額。

中國石油的真正威脅並不在於油價下跌，而是氣候變化。作為化石能源的代表，包括中國石油在內的化石能源類公司等遭遇普遍的，同時也越來越大的應對氣候變化的壓力。在中國大張旗鼓的推進碳中和的背景下，中國石油未來的生存與地位難免受到影響。

中國石油的真正威脅並不在於油價下跌，而是氣候變化。（路透社）

瑞典學者喬根·蘭德斯在其《2052：未來四十年的中國與世界》一書中指出。可再生資源的利用，將導致應用全球化石能源的使用在2040年達到峰值，其甚至直言不諱的指出，很多化石能源類公司的市值或將歸零。

中國石油未來還面臨更多的信息披露的要求。據生態環境部最新發布、將於2月1日起施行的《碳排放權交易管理辦法（試行）》中規定，「重點排放單位編制的年度温室氣體排放報吿應當定期公開，接受社會監督」，中國石油顯然難於置身事外。

另外，中石油的市值蒸發更為驚人。很長時間內中國石油一直是中國A股市值規模最大的公司，總市值最高近7萬億元，如今中國石油的總市值不足7,500億元，相比十五年前上市之初的高點縮水近90%，超6萬億市值蒸發。事件的另外一面，受益於碳中和政策的「油茅」——寧德時代的市值達8,300億元，早已超過中國石油。從營收角度，2020年前三季度，中國石油的總營收是寧德時代營收的45倍。