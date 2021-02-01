2020 經濟高峰論壇｜于品海﹕香港臨三座大山　須以改革適應變化

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-01 11:02

《香港 01》創辦人于品海出席《香港01》2020 經濟高峰論壇時表示，目前香港正面臨三座大山，認為只有通過改革，才可以適應世界的變化。

于品海先指出中美關係的轉變。在2001年美國政府將中國為戰略競爭對手，其後發生911事件。其後奧巴馬上台時，擬推動圍堵中國政策，可是2008年美國爆發金融危機，讓美國措手不及。當特朗普上台後，推出美國優先政策。

在2001年小布殊時，中國經濟規模為美國的11.8%，奧巴馬上台時，中國經濟為美國經濟規模的31%，特朗普上台時，中國經濟規模為美國經濟規模的60%。據中國最新公布的經濟數據時，已佔美國經濟數據的70%。有英國智庫推算，至2028年時中國經濟可以超越美國；他認為若人民幣匯率強勢，中國經濟規模可於2026年時超越美國。

1920年代，美國經濟規模首次成為全球最大，可是在過去一段時間，中國在貿易及經濟已有大規模上升，軍事力量已有改變。因此近年來，美元成為美國的武器。在二次大戰後，美國成立布列雷森林制度，將美元與黃金掛鈎，以35美元兌成1盎司黃金。其後此制度已廢除，而美元已成為交易工具。

他又指出中國經濟自疫情爆發後迅速復甦，中美兩國的情況可謂處於兩個世界；而美國自列根上台以來，除增加了幾型大企業外，美國好像並無太大改變。

全球正處於百年未有亂局

他提及國家主席習近平多次指出，目前全球正處於百年未有的大變局。可是他認為，始於工業革命以來的全球化模式，在冷戰後已有改變，可是香港人卻少留意，而香港人本身有一句「執輸行頭慘過敗家」。

他又指出過往香港人有夜郎自大的心態，不願接受與深圳處於平起平坐的情況，其後亦不得不接受。雖然適應環境乃是人類的強項，惟香港在此方面仍有不足。縱使不少香港人提出與內地發展金融互動及發展初創，他認為仍未足以解決香港的問題。

中共的成功在於看清問題

他指出中共當年成功打敗國民黨，與中共成功看清問題有關。當年中共提出中國社會面對三座大山，分別為封建主義﹑帝國主義及官僚資本主義，因看清此三大問題而成功。在鄧小平時代，中國進入富起來階段；在中共十八及十九時，在習近平帶領下已進入強起來的階段。

于品海指出，香港亦面臨三座大山，分別為原教旨資本主義﹑放任自由主義及官僚主義。他認為放任自由主義，已在歐美各地引發民粹主義。過往不少港人以官僚主義來批評中共，但卻忽略中共已進行改革；反而本港的高級公務員團隊，不可以成為改革的包袱。

香港要成為國家隊的前鋒

他進一步指出，不能單以本地生產總值來衡量社會發展。在30年前本港人均GDP為1.2萬美元，今日為4.8萬美元；政府財政收入亦由當年的900億元，增至6,000億元。可是人均收入中位數，由30年前的8,000美元，增至1.8萬美元。明顯增幅不及GDP增長。他批評在欠缺產業政策下，香港市民收入難有增長。

他指出在全球處於百年未有的大變局下，中國已成主導者，在此情況下香港不能作為被動參與者，更不可以成為國家的包袱，反而要成為國家隊的前鋒。他希望香港能進行改革，可以適應世界的演化。

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