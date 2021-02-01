恒指飆逾500點　九毛九破頂升近11%　美團升6.7%｜持續更新

美國聯儲局上周議息後未有擴大買債計劃，主席鮑威爾擔心疫情將對經濟構成相當大下行風險，環球市場氣氛轉趨審慎。恒指上周衝破三萬關後，急回吐收報28283點，全星期大跌1164點。
【11:42】恒指飆逾500點
恒指飆502點，最新報28786點，拍指升208點，報11416點，科指報9682點，升324點。成交金額1,045.35億元。
阿里巴巴（9988）倒升1.6%，最新報250.8元。
【11:20】恒指漲逾400點
港股最新報28689點，漲逾400點，升405點吋1.4%。
美團（3690）升6.7%，新報379.6元。
九毛九（9922）破頂，見31.65元；最新升10.56%，報31.4元。
心動公司（2400）創新高，高見80元，新報76.55元，升15.4%。
恒大物業（6666）最高見19.5元，破頂，新報17.28元，升0.6%。
【10:40】綠葉製藥升43.7%
恒生指數最新報28531點，升248點；國指報11324點，升115點。科指報9597點，升239點。
騰訊（0700）最新報707點，升3.7%；美團（3690）升5.6%，報375.8元；阿里巴巴（9988）則微跌0.7%，報245.2元。
小米（1810）向美國法院起訴美國國防部和財政部，早段高開2%，其後回落，現升0.9%，報29.45元。
綠葉製藥（2186）獲獲高瓴溢價一成購股，曾升近80%，創新高，最高見7元；最新報5.59元，升幅達43.7%。
中海油（0883）升1.4%，新報7.73元。
【09:49】騰訊重上700元 九毛九穿30元
騰訊（0700）曾見715元，現升3.7%，報707元。美團（3690）升5%，曾見378元，現報372.6元。
餐飲股向好，九毛九（9922）升6%，高見30.45元。海底撈（6862）升逾3%，現報67,45元。頤海國際（1579）升逾2%，報130.6元。
【09:26】恒生指數高開174點
恒生指數高開174點，開報28457美元。國指升65點，報11274點。騰訊（0700）高開2.4%，開報698元。美團（3690）升3.7%，報369元。阿里巴巴（9988）及京東（9618）跌0.3%及0.4%。
滙豐（0005）跌0.85%，報40.6元。港交所（0388）升0.5%，報500元。