ATMX領軍　港股反彈全日勁升609點　美團飆一成

美國聯儲局上周議息後未有擴大買債計劃，主席鮑威爾擔心疫情將對經濟構成相當大下行風險，環球市場氣氛轉趨審慎。恒指上周衝破三萬關後，急回吐收報28283點，全星期大跌1164點。
【16:10】美團領跑升近一成
港股表現回湧，恒生指數全日升609點，收報28892點。恒生國指收報11454點，升245點；科技指數收報9765點，升407點。全日大市成交額2,012.19億元。
美團（3690）領跑，全日飆升近一成，收報391元，成交金額92.億元。騰訊（0700）全日升4.5%，收報712元，為藍籌中成交額最高，達204.1億元。阿里巴巴（9988）公布業績前表現不俗，全日升1.8%，收報251.2元。小米（1810）收報29.8元，升2.1%。
綠葉製藥（2186）獲高瓴溢價一成購股，全日抽升51.7%，收報5.9元，最高見7元，創新高。康希諾生物─B（6185）破頂，高見317.4元，收報296元，升17.3%。中國中藥（0570）股東擬將其私有化，最高見4.73元，收市報4.4元，升2.3%。
申洲（2313）全日升6.5%，收報162元。
滙控（0005）全日跌0.5%，收報40.75元。
中國白銀集團（0815）全日飆62.7%，收報1.35元。銀價飆升亦推動金價，金礦股隨之高收。山東黃金（1787）升2.7%，收報16.8元；中國黃金（2099）破頂，全日抽升6%，收報16.64元。
中海油（0883）全日升3.3%，收報7.87元。中石油（0386）收報3.74元，升0.8%。
中移動（0941）收報48.45元，升2.4%。中國聯通（0762）收報4.42元，升1.4%；中國電信（0728）收報2.34元，升3.5%。
軟件股亦造好，心動公司（2400）全日抽升26.8%，收報84.15元；金蝶國際（0268）收報333.052，揚5.6%；網龍（0777）收報19元，升3.2%。
【15:14】亞太區股市普遍高收
內地股市上揚，上證收市報3505點，升22點，深成收市報15024點，升202點，滬深300收市報5417點，升65點，創業板收市報3159點，升31點。
亞太區股市普遍高收，日股升427點，報28091點，澳洲ASX 200指數收市報6663點，升55點，台灣加權指數收市報15410點，升271點，韓國KOSPI指數收市報3056點。
【13:38】恒指升603點
恒指午後升幅擴大至逾600點，最新報28887點，升603點，國指最新報11466點，升257點，恒生科指最新報9741點，升383點。
美團（3690）抽升8.4%，最新報385.6元。
【12:10】恒生指數升幅擴至500點
港股升幅持續，恒生指數半日升538點或1.9%，收報28822點。國指收報11433點，升224點或升2%。科技指數收報9695點，升3.6%。半日大市成交金額1,105.77億元。
ATMX股，普遍上揚，騰訊（0700）半日升5.1%，收報716元，成交金額104.1億元；美團（3690）升7%，收報380.8元；阿里巴巴（9988）升1.5%，收報250.4元；小米（1810）升0.9%，收報29.45元。
申洲（2313）中午收報166.9元，漲近一成，表現最好的藍籌。
九毛九（9922）破頂見31.65元，中午收報31.2元，升近一成。呷哺呷哺（0520）升7.5%，收報18.46元。
銀行股跑輸，滙控（0005）半日跌0.5%，收報40.75元；工行（1398）收報4.91元，跌0.8%；建行（0939）跌0.5%，收報5.85元。
中移動（0941）中午收升2.9%，報48.65元。
中石油（0857）發盈警料去年淨利潤跌55%至63%，30日低位見2.32元，收報無升跌。中海油（0883）收報7.91元，升3.8%。
【11:42】恒指飆逾500點
恒指飆502點，最新報28786點，拍指升208點，報11416點，科指報9682點，升324點。大市成交金額1,045.35億元。
阿里巴巴（9988）倒升1.6%，最新報250.8元。
【11:20】恒指漲逾400點
港股最新報28689點，漲逾400點，升405點吋1.4%。
美團（3690）升6.7%，新報379.6元。
九毛九（9922）破頂，見31.65元；最新升10.56%，報31.4元。
心動公司（2400）創新高，高見80元，新報76.55元，升15.4%。
恒大物業（6666）最高見19.5元，破頂，新報17.28元，升0.6%。
【10:40】綠葉製藥升43.7%
恒生指數最新報28531點，升248點；國指報11324點，升115點。科指報9597點，升239點。
騰訊（0700）最新報707點，升3.7%；美團（3690）升5.6%，報375.8元；阿里巴巴（9988）則微跌0.7%，報245.2元。
小米（1810）向美國法院起訴美國國防部和財政部，早段高開2%，其後回落，現升0.9%，報29.45元。
綠葉製藥（2186）獲獲高瓴溢價一成購股，曾升近80%，創新高，最高見7元；最新報5.59元，升幅達43.7%。
中海油（0883）升1.4%，新報7.73元。
【09:49】騰訊重上700元 九毛九穿30元
騰訊（0700）曾見715元，現升3.7%，報707元。美團（3690）升5%，曾見378元，現報372.6元。
餐飲股向好，九毛九（9922）升6%，高見30.45元。海底撈（6862）升逾3%，現報67,45元。頤海國際（1579）升逾2%，報130.6元。
【09:26】恒生指數高開174點
恒生指數高開174點，開報28457美元。國指升65點，報11274點。騰訊（0700）高開2.4%，開報698元。美團（3690）升3.7%，報369元。阿里巴巴（9988）及京東（9618）跌0.3%及0.4%。
滙豐（0005）跌0.85%，報40.6元。港交所（0388）升0.5%，報500元。