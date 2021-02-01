2020經濟高峰論壇｜任志剛：應將人民幣國際化推向資本市場

撰文： 黃祐樺 胡學能 最後更新日期： 2021-02-01 12:01

金融管理局前總裁、行政會議成員任志剛出席《香港01》經濟高峰論壇2020時表示，目前中美關係困難，特別是美國將金融武器化，不許投資者、集資者進場，現應將人民幣國際化進程推上新台階，將之推向資本市場。他指離岸人民幣市場已發展很久，仍限制於經常項目的交易，如人民幣貿易結算，而在資本市場上，人民幣的用途不顯著。

任志剛重申，曾提議在聯交所股票交易清算，提供人民幣選擇，當國際投資者習慣用人民幣，就會將國際化進程推向新台階。他不擔心此舉會令港元地位受壓抑，質疑外地投資者倘因見回報高，而想投資中概股，為何不同時選擇冒人民幣風險。他指，700萬人經濟體的貨幣，若想服務十多億人口經濟體的國際金融交易，是具有風險，反而倘港元資金流入流出量相對減少，保持貨幣穩定會容易些。

任志剛稱，自由市場不等於自由操控的市場，若市場操作不符合大眾利益，就要撥亂反正，提到近期有部份美股價格在散戶與基金對決下暴漲，正顯示市場失效。

建議提出融通時亦需提出管理風險方法

他又指，若沒有內地集資者在香港吸引外地資金，香港根本沒有角色可扮演，目前內地有外匯管制，他認為若擔心金融安全，可探討是否用大灣區做試點，為資本流通做考驗，例如大灣區能否先發展較方便的港元及人民幣兌換、香港及內地銀行相互在大灣區或香港進行吸存貸款服務。

他相信香港在金融方面已準備好和內地融合，但內地仍有很多法規，需要讓內地放心開門通，不是香港單方面說希望通就通。內地擔心金融安全，港府向內地提出融通建議時，亦應同時提出管理風險的方法。

至於內地出現經常項目國際收支有龐大順差，他表示在經濟理論而言，是出現了中國境內的儲蓄要走到外面的壓力。目前在外匯管制下，中國外匯儲備愈來愈多，人行有意願藏富於民，故資本項目上放一放鬆，讓在經常項目中所賺取的錢，最終走出去，而他主觀希望這些錢就是會經過香港走出去，希望香港可以吸引外地集資者到來集資，以吸引內地的資金。

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