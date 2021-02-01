阿里巴巴周二收市公布季績反壟斷成焦點　券商料經調整純利增兩成

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-01 19:08

阿里巴巴（9988）將於2月2日（周二）收市後，披露上財季業績，綜合8間券商，料阿里季內非公認會計準則淨利潤按年升兩成，市場關注點將落在反壟斷、金融科技的政策風險，及淘寶特價版、直播等新投資對核心電商利潤率的影響。

中金：料Non-GAAP淨利潤增長22%

中金預計，阿里該季非通用會計準則淨利潤按年增加22%至567億元（人民幣．下同）；收入將增長32%至2,134億元，其中核心電商業務（廣告和佣金收入）收入增長20%至1,012億元。

中金認為，阿里GMV和核心電商業務收入有望維持健康增長，主要因快消品類表現強勁，3C及家電在4季度推出多款熱門新品，服裝品類或錄得穩健增長。此外，該行料，去年「雙十一」售賣期變長，營銷活動節點增多，預計12月銷售受消費前置的季節性影響或更加明顯。

中金又指，高鑫零售併表、對營銷、淘寶特價版、直播、聚劃算等新產品的投資，對阿里生態系統來說必不可少，且未來有望成為公司長期增長引擎，惟這些投資增加是結構性的，而非暫時性的，預計核心電商利潤率下滑趨勢或還將持續。

中金認為，阿里GMV和核心電商業務收入有望維持健康增長。（資料圖片）

滙豐研究：料阿里收入按年升33%

滙豐研究發表報告，料阿里收入按年升33%，料核心商務毛利倒退或大於該行此前預期，主要因為低利潤業務收入佔比擴大（如天貓及高鑫零售），淘寶升級及新業務相關投資，如直播、社區團購及淘寶特價版，料毛利收縮趨勢將維持數個季度。

摩根士丹利發表報告，預測阿里收入按年升33.8%，非通用會計準則淨利潤按年升17.7%，維持「增持」評級，將阿里美股目標價由345美元降至320美元，相當於預測2022財年非通用會計準則市盈率19倍。

高盛報告則指，阿里近期股價顯著調整，主要是市場憂慮內地反壟斷監管。雖然監管收緊情況或會延續至2021年，但高盛認為，監管對市場氣氛帶來的影響或淡化，在研究電商及金融科技業務方面的監管規例後，包括指控公司壟斷行為的詳細內容後，該行相信影響可控。