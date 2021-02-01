Robinhood首席CEO就散戶交易受限表態　並非試圖幫助機構

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-01 21:19

美國在線券商Robinhood行政總裁Vladimir Tenev於1月31日，就「平台出台新規限制散戶交易部分股票」一事發布了聲明，強調稱此舉並非試圖幫助對沖基金。

據《今日美國報》（USA Today）1月31日報道，Vladimir Tenev當天通過發佈聲明的方式解釋了平台限制散戶交易部分股票的原因，並強調稱此舉並非試圖幫助對沖基金。

他表示平台在過去一周內曾出現前所未有的交易量和負荷，少數股票淡倉規模出現緊縮導致這些股票的交易價格出現劇烈波動，進而迫使平台採取行動旨在保障股票交易正常進行，因此平台決定對部分股票採取臨時交易限制並提高了保證金要求。

Vladimir Tenev重申，這些舉措並非為了阻止人們購買股票或試圖幫助對沖基金，而是為了「幫助那些被華爾街留下的人」並且保障所有人能夠投資。此外在技術、民主以及金融活動的交叉推動下，整個金融市場正在發生巨大改變，並且會迎來一個具有全新參與模式與市場動態的時代。

據瞭解，目前Robinhood仍在限制部分個股交易，這些個股為遊戲驛站（Gamestop）、AMC院線、黑莓（BlackBerry）、高斯電子（Koss）、Express、諾基亞（Nokia）、Genius Brands International以及Naked Brand Group。

其中游戲驛站的買入量被限制為1股，高斯電子的買入量被限制為2股。