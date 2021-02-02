OPEC原油產量增幅低於預期　推動油價大漲

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-02 09:49

原油期貨價格2月1日收盤上漲，部分原因是據一項調查顯示，歐佩克（OPEC）1月份的原油產量增幅低於預期。

紐約商品交易所3月份交割的西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格上漲1.35元（美元‧下同），收報每桶53.55元，漲幅為2.6%。與此同時，倫敦ICE歐洲期貨交易所4月份交割的北海布倫特原油期貨價格也上漲1.31元，報收於每桶56.35元，漲幅為2.4%。

《騰訊美股》引述安盛（AXI）的首席全球市場策略師斯蒂芬·英尼斯（Stephen Innes）在一份最新的市場報吿中表示，歐佩克及其盟友（OPEC+）「似乎正在認真對待它們的減產承諾」。

此前有一位不願透露姓名的代表透露，OPEC+在2020年12月份對其石油供應限制協議的遵循率達到了99%。

據一項調查發現，歐佩克成員國在2021年1月份的原油日產量為2,575萬桶，比2020年12月增加了16萬桶。

料每日出現90萬桶短缺

德國商業銀行的大宗商品分析師卡斯滕·弗裏奇（Carsten Fritsch）在一份報吿中表示：「因此，產量的增長明顯低於預期。他稱，歐佩克成員國及其盟友在2020年12月會議上達成的協議條款，為歐佩克提供了將日產量提高至多30萬桶的空間。但弗裏奇指出，供應量的較小增長並不是由於成員國「自願保持沉默」，而是由於尼日利亞的非自願生產中斷。

高盛集團表示，油價可能在7月份升至每桶65元，並預測2021年上半年石油市場將會出現每日90萬桶供應短缺，高於此前預測的每日50萬桶。

在紐約商品交易所的其他能源交易中，3月份交割的RBOB汽油期貨價格上漲2.4%，報收於每加侖1.5901元；3月份交割的取暖用油期貨價格上漲3%，報收於每加侖1.6469元；3月份交割的天然氣期貨價格上漲11.2%，報收於每百萬英國熱量單位2.85元。