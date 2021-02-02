恒指重上29000飆逾600點　美團破頂升4%　石藥飆近1成｜持續更新

美股三大指數向上，科技股造好。道指收報30211點，升229點。納指報13403點，升332點。標指報3773點，升59點。GameStop全日大跌近31%，散戶轉捧白銀，刺激礦股急升。
【10:50】港股升逾600點
恒指重上29000，最新報29502點，升609點或2.1%；恒生國指升291點或2.55%，報11745點；大市成交金額916.14億元。
恒生科技指數升316點或3.24%，報10082點，企上一萬點。騰訊（0700）升近5%，現報747元或升4.9%。美團（3690）破頂，高見409.6元，最新報406元，升3.9%；阿里巴巴（9988）最新報260.8元，升3.8%；小米（1810）升2.7%，報30.6元。
比亞廸（1211）最新報260元，升6.1%；吉利（0175）報30.25元，升5.2%；廣汽（2238）報7.31元，升3.1%；長汽（2333）報26.15元，升6.5%。
石藥（1093）升近1成，最新報8.87元，升9.8%；中國生物製藥（1177）最新報7.64元，升4.8%；
【09:59】科技股強勢
科技股處於強勢，阿里（9988）最新報257.8元，升2.6%，騰訊（0700）升4.1%，報741元，小米（1810）升3.4%，報30.8元，美團（3690）升2.3%，報400元，京東（9618）升2.8%，報363元，網易（9999）升2.9%，報187.4元。
【09:44】亞太區股市上揚 日股升逾200點
亞太區股市上揚，日股升210點，報28301點，澳洲ASX 200指數最新報6746點，升83點，台灣加權指數最新報15664點，升253點，韓國KOSPI指數最新報3127點，升70點。
【09:28】內地股市高開
內地股市高開，上證最新報3510點，高開5點，深成最新報15057點，高開33點，滬深300高開12點，報5429點，創業板高開16點，報3176點。
【09:20】恒生指數高開485點
恒生指數高開485點，開報29378點。國指升201點，報11655點。騰訊（0700）高開3.9%，報740元。美團（3690）升2.3%，企400元。
阿里巴巴（9988）績前高開3.5%，報260元。京東（9618）升2%，報360元。比亞迪（1211）升4.1%，報255元。
藥明生物（2269）再升3.5%，開報120元。