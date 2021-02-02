港股半日勁升526點　科指重上一萬關　石藥領跑飆逾11%｜持續更新

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-02 12:25

美股三大指數向上，科技股造好。道指收報30211點，升229點。納指報13403點，升332點。標指報3773點，升59點。GameStop全日大跌近31%，散戶轉捧白銀，刺激礦股急升。

【12:20】阿里巴巴升近4%

港股升幅擴大，恒生指數半日高見29511點，中午收報29419點，升526或1.82%；恒生科技指數收報10078點，升312點或3.2%，重上一萬點大關；恒生國企指數收報11707點，升253點或2.21%。半日大市成交額1,248.56億元。

科技股上揚，騰訊（0700）半日升近4.5%，收報744元，半日成交額107.38億元。美團（3690）續破頂，高見410.6元，收報410元，升4.9%；阿里巴巴（9988）收報260.8元，升3.8%；京東（9618）揚4.6%，收報369.2元；網易（9999）收報187.1元，升2.8%；小米（1810）升2.2%，報30.45元。

重磅藍籌股港交所（0388）半日升3.6%，收報522元；友邦（1299）升0.83%，收報96.95元。銀行股滙控（0005）微跌0.25%，收報40.65元；中銀香港（2388）無升跌，收報23.3元；恒生（0011）跌0.43%，收報139.7元。

石藥（1093）領跑，半日升11.6%，中午收報9.02元，為表現最好的藍籌；中國生物製藥（1177）升5.6%，收報7.7元。

中移動（0941）半日微升0.1%，收報48.5元。

汽車股吉利（0175）連跌後回升，半日升5%，收報30.2元；比亞廸（1211）升7.1%，收報262.4元；贛鋒鋰業（1772）升9.1%，收報124.1元；東風（0489）升4.9%，收報8.19元；恒大汽車（0708）升2.6%，收報45.75元。

軟件股續造好，移卡（9923）破頂，高見87.65元，半日升6.6%，收報86.2元；眾安在綫（6060）抽升7.1%，收報51.8元；微盟集團（2013）收報25.1元，升6.8%。金山軟件（3888）刷新高，見68.4元，收報66.6元，揚4.2%，中國有贊（8083）升7%，收報3.69元。

【11:35】內地股市普遍上揚

內地股市普遍上揚，上證指數中午收報3524點，升19點或0.55%，大市成交額2,289億元人民幣。深證成份指數收報15256點，升231點或1.54%，大市成交額2,098億元人民幣。

滬深300指數中午收報5477點，升59點或升1.1%；深證創業板指數升64點或2.05%，收報3224點。

【11:26】濠賭股普遍上揚

濠賭股普遍上揚，受惠於首批國藥疫苗抵澳，優先讓賭場工作人員接種。新濠國際發展（0200）最新報13.84元，升2.2%；澳博控股（0880）升4%，報8.53元；美高梅中國（2282）升4.3%，報12.04元；銀河娛樂（0027）升4.6%，報61.95元；金沙中國（1928）升2.59%，報31.65元。

【11:10】呷哺呷哺抽升近7%

移卡（9923）曾一度升至87.65元，創新高，最新報85.85元，仍升6.1%。

九毛九（9922）續刷新高，飆5.8%，最新報32元；呷哺呷哺（0520）抽升6.9%，報19.94元，最高見20.45元，創新高。

恒生指數現報29431點，升538點或1.9%。

【10:50】港股升逾600點

恒指重上29000，最新報29502點，升609點或2.1%；恒生國指升291點或2.55%，報11745點；大市成交金額916.14億元。

恒生科技指數升316點或3.24%，報10082點，企上一萬點。騰訊（0700）升近5%，現報747元或升4.9%。美團（3690）破頂，高見409.6元，最新報406元，升3.9%；阿里巴巴（9988）最新報260.8元，升3.8%；小米（1810）升2.7%，報30.6元。

比亞廸（1211）最新報260元，升6.1%；吉利（0175）報30.25元，升5.2%；廣汽（2238）報7.31元，升3.1%；長汽（2333）報26.15元，升6.5%。

石藥（1093）升近1成，最新報8.87元，升9.8%；中國生物製藥（1177）最新報7.64元，升4.8%；

【09:59】科技股強勢

科技股處於強勢，阿里（9988）最新報257.8元，升2.6%，騰訊（0700）升4.1%，報741元，小米（1810）升3.4%，報30.8元，美團（3690）升2.3%，報400元，京東（9618）升2.8%，報363元，網易（9999）升2.9%，報187.4元。

【09:44】亞太區股市上揚 日股升逾200點

亞太區股市上揚，日股升210點，報28301點，澳洲ASX 200指數最新報6746點，升83點，台灣加權指數最新報15664點，升253點，韓國KOSPI指數最新報3127點，升70點。

【09:28】內地股市高開

內地股市高開，上證最新報3510點，高開5點，深成最新報15057點，高開33點，滬深300高開12點，報5429點，創業板高開16點，報3176點。

【09:20】恒生指數高開485點

恒生指數高開485點，開報29378點。國指升201點，報11655點。騰訊（0700）高開3.9%，報740元。美團（3690）升2.3%，企400元。

阿里巴巴（9988）績前高開3.5%，報260元。京東（9618）升2%，報360元。比亞迪（1211）升4.1%，報255元。

藥明生物（2269）再升3.5%，開報120元。