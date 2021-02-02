內企華夏幸福出現逾52億元人民幣　承諾「不逃廢債」

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-02 13:14

內地企業華夏幸福於公告指出，因流動性緊張，發生52.55億元（人民幣‧下同）債務逾期，涉及銀行貸款﹑信託貸款等債務形式，未涉及債券﹑債務融資工具等產品。公司承諾「不逃廢債」，會積極解決當前問題。

公司指出受到宏觀經濟環境﹑行業環境﹑信用環境疊加多輪疫情影響，自2020年第四季至今到期須償還本金及利息總額為559億元。若剔除主要股當支持後的融資淨現金流為負371億元。在出現階段性緊張情況下，導致部份債務未能如期償還。

針對流動性緊張問題，華夏幸福會確保金融機構債權人形成合力，以「不逃廢債」為基本前提，按市場化﹑法治化﹑公平公正﹑分類施策的原則，穩好化解債務風險。

該公司又指出，流動性階段性緊張導致債務逾期，可能會對經營及融資產生一定影響，正全力協調各方積極籌措資金，以盡快解決相關問題，並與部份金融機構就展期達成共識。公司正制定短中長期綜合化解方案，積極解決當前問題。

公司同時發布一份控股股東股份質押公告顯示，在今年1月29日及2月1日期間，控股股東華夏控股補充質押638萬股。目前華夏控股及其一致行動人士質押4.39億股華夏幸福股份，佔其持有公司股份總數的30.16%，佔總股本11.22%。