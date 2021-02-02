阿里巴巴業績｜再投資先於利潤增長　內地局部封鎖或對物流有挑戰

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-02 23:08

阿里巴巴（9988）首席財務官武衛在電話會議表示，過去阿里一直創造利潤，財務健康，市場對阿里的利潤期望很高，但對其他公司則不一樣，但其實阿里與這些公司都在同一個市場，「如果我們一定要選，要把利潤增長放第一位，還是把再投資、未來增長和新業務增長放第一位，答案是想都不用想，一定是再投資」。

她說，進行再投資後，阿里過去一年利潤還是相當可觀，但由於市場潛力非常大，阿里於2022財年，將繼續加大再投資於種子業務及策略性增長業務。

封鎖措施為物流帶來挑戰

疫情持續，對於中國重新實施局部封鎖措施，鼓勵市民留家的影響，主席兼首席執行官張勇指，目前沒看到對消費，或阿里業務造成重大影響或變化。他說，封鎖措施會對物流帶來挑戰，但由於政府鼓勵新年不返鄉，最後一公里運營力預計可以繼續有所保障，那怕物流受到限制。

阿里雲續開展SaaS工作

阿里雲計算首次實現經調整EBITA轉正，張勇指，各行各業未來都需要雲計算服務，阿里在市場競爭有三大優勢，一是因自身存在於龐大的電商、金融服務和物流平台，自身打造了高度可擴展的雲服務，提供予第三方客戶；二是數據智能和應用能力方面，阿里有獨特和豐富經驗；三是阿里過去大力投資於先進雲技術開發，領先競爭對手。

他指，阿里過往不斷投入於IaaS和PaaS，亦與不同行業的合作伙伴，共同開展SaaS的工作，努力打造以雲為基礎的生態系統。

對於電商新玩家的競爭，張勇指，互聯網用户產品愈來愈多樣化，不同形態的用户產品都可以創造出電子商務機會，只要有用户，利用社會化的支付手段和物流手段，任何人都可以開始做一些電子商務。他說，目前商家多平台、多網站經營已成常態，阿里專注於消費，提供了豐富、有品質、有保障的消費體驗，儘管有多平臺經營的可能性，相信阿里仍是所有商家經營的主要陣地。