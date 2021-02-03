恒指跌173點　聯想業績前抽升逾6%　移卡續破頂升逾3%｜持續更新

美股連升兩日，市場憧憬美國將推刺激經濟措施，道指收報30687點，升475點；納指收報13612點，升209點。標指收報3826點，升52點。GameStop再瀉60%，阿里巴巴ADR在業績公布後受壓，比昨日本港收市價大跌逾5%。
【11:19】恒生指數跌173點
聯想（0992）業績前破頂，抽升6.3%，最新報10.32元。
移卡（9923）續破頂，高見92.6元，最新報91元或升3.1%。中手游（0302）創30天新高，見3.64元，最新報3.64元，升8.3%。
恒生指數最新跌173點，報29074點。
【10:45】保利協鑫能源倒跌4%
恒生指數最新跌107點，報29136點；恒生科指升122點，重上一萬關，報10098點；恒生國企指數升2點，報11610點。目前大市成交額864.92億元。
阿里巴巴（9988）涯沽，最新報250元，挫3.9%；騰訊（0700）升1.04%，報732元；美團（3690）跌3.04%，報407元；
藥明生物（2269）挫3.5%，新造價116.2元。
保利協鑫（3800）續破頂，高見3.49元，其後回落，現報2.88元，跌4%。
【09:55】諾誠健華配股 無礙飆近18%
生物科技股走勢個別，宣布配股的諾誠健華（9969）升17.9%，藥明康德（2359）升3.9%，惟藥明生物（2269）跌2.4%，信達生物（1801）跌1.3%。
【09:50】亞太區股市普遍上揚
亞太區股市今日普遍上揚，日股升173點，報28536點，澳洲ASX 200指數最新報6834點，升72點，韓國KOSPI指數3112點，升15點，台灣加權指數最新報15785點，升24點。
【09:45】美團升近5%破頂
恒指轉跌，最低見29070點，現跌65點，報29183點。美團（3690）升近5%，高見414.4元，再創歷史新高。
【09:28】內地股市走勢個別
內地股市走勢個別，上證低開2點，報3531點，深成最新報15360點，高開24點，滬深300最新報5499點，低開1點，創業板高開16點，報3245點。
【09:20】恒生指數高開56點
恒生指數高開56點，開報29305點。國指升38點，報11647點。騰訊（0700）及美團（3690）撐市，分別升1.3%及3.8%。阿里巴巴（9988）業績後跌3.9%，開報249.8元。
藥明生物（2269）折讓6.98%配股，籌132.16億元，股價跌3%，報116.8元。
友邦（1299）升1%，報98.7元。港交所（0388）升0.8%，報525元。