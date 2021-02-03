美銀看好白銀前景　料可見50美元

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-03 10:20

白銀市場正出現一些極端的價格波動，因為一群散戶投資者未能在市場上創造出可持續的逼空；然而，一家銀行繼續看到了這種貴金屬的潛力。

《FX168財經報社》報道，美國銀行（Bank of America）貴金屬分析師Michael Widmer在周二（2日）發佈的一份報吿中說，他仍看好白銀，預計銀價將升至每盎司35美元，並有可能進一步升至每盎司50美元左右的歷史高位。

Widmer補充說，2月1日反彈在30美元上方遭遇失敗引發市場的擔憂。不過，他也表示，市場仍受到強勁基本面的支撐。不過白銀價格在周二全日大跌逾1成。

他表示：「價格上漲的速度令人擔憂，中國等一些傳統市場目前大幅折價。儘管我們仍看好基本面，但這是值得追蹤的，因為商業購買的缺乏最終意味着，一旦近期強勢的投資者的購買消退，漲勢可能會戛然結束。」

儘管白銀市場上周出現了前所未有的波動，但Widmer表示，價格走勢並未超出歷史標準。「許多通常的市場指標仍在最近的區間內，這表明市場混亂是可控的。特別是，散戶投資者的趨勢似乎沒有造成重大破壞，」他在報吿中表示。

料今年白銀求過於供

「再深入一點，ETF已經吸收了相當於84%的儲存在與倫敦黃金市場協會（LBMA）相關的金庫中的金屬，這是一個高比率。也就是說，雖然實物支持的ETF的資產管理規模有所上升，但包括價格/資產淨值在內的許多通常指標總體上仍在近期的區間內。在市場的另一個角落，白銀EFP也在上漲，但同樣的，水平仍在熟悉的估值區間內，」他補充道。

縱觀近期的波動，Widmer表示，他仍看好白銀，因基本面供需前景支持價格走高。他指出，白銀的主要庫存已經下降，隨着礦商近年來削減產量，市場相對平衡。

在供應方面，Widmer表示，他預計白銀今年將受到大幅提振，因美國總統拜登推進其在氣候變化和開發新綠色技術方面的積極政策。

他解釋說，拜登政府希望到2035年將碳排放減少到零，因此太陽能電池板的需求上升了。「為了實現這一目標，發電很可能需要徹底改革，可能還需要增加對太陽能電池板的投資。在我們的基本情況下，今年的白銀出現了短缺，而在拜登的計劃下，這種短缺情況將繼續存在。」