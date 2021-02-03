香港1月PMI為47.8　較去年12月回升　仍處於收縮水平

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-03 10:49

IHS Markit公布本港1月份採購經理指數（PMI），最新為47.8，較去年12月的43.5為高，可是仍低於50，即繼續處於收縮水平。

IHS Markit指出，受到疫情限制及社交距離措施影響，削弱訂單需求及商業運作，並為自去年8月以來第二大跌幅。其中出口貿易方面，1月份相關指數大幅下跌，繼而衝擊本地需求。出口貿易下跌，與來自內地訂單量明顯萎縮有關。

同時企業亦削減採購活動，與企業因銷情疲弱而縮減採購規模，惟業務減購投入品亦與供應鏈失衡有關。1月份調研數據反映供應短缺，以及航運或其他物流延誤情況日益嚴重。事實上1月份供應商供貨時間指數，錄得自98年有紀錄以來最大跌幅，顯示供應鏈出現前所未有的壓力。

由於原材料成本及運費上升，導致企業投入成本已連升4個月，可是產品價格卻受到競爭劇烈及銷情疲弱等因素影響，促使企業提供更大折扣而跌勢加劇，利潤空間受壓。1月份銷售價格跌幅為去年7月以來最大。

就業方面，有個別企業出現冗員，惟絕大多數受訪企業指出，經過12月份大幅削減人手後，僱員人數已大致穩定。員工成本則錄得5個月以來最大跌幅，反映工薪及員工數目皆下跌。

企業營商信心

展望未來12個月，企業對疫情還會擾攘本土及出口市場多長時間的憂慮升溫，因此1月份看淡前景的企業比率按年增加，惟與去年上半年相比，營商情緒已因疫苗出現有明顯改善。

IHS Markit首席商業經濟師Chris Williamson表示，本港今年開局艱難，本地需求及出口貿易急跌，供應亦延誤，以及新一波疫情都打擊了企業對近期前景的信心。不過，由於憧憬疫苗將推出，企業營商信心仍遠超去年大多數月份，期望疫苗推出營商環境可回復正常。