2021年全球智能手機銷售將達15億部

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-04 10:00

據《路透》報道，市場研究機構Gartner預測，2021年全球智能手機銷售將增長11.4%，達15億部；隨着5G更廣泛應用，加上更多5G型號手機推出，5G手機將帶動整體手機的銷售增長。

報道稱，Gartner預期全球2021年的智能手機銷售量將會接近2019年的水平。

Gartner高級研究總監Anshul Gupta表示，2020年消費者在智能手機的消費減少，隨着新型號手機的推出，將推動2021年的需求。

報道指出，受新冠肺炎影響，2020年全球智能手機銷售按年減少10.5%。Gartner預期2021年成熟亞太區市場、西歐及拉美地區的銷售反彈將最強勁。

料5G手機佔今年全球銷量35%

此外，報道稱，隨着5G網絡可用範圍擴大，以及有多款5G手機供應市場（價格由200美元起），將帶動成熟市場及中國的需求。Gartner預測2021年全球5G手機銷量達5.39億部，佔智能手機銷售比例的35%。

Anshul Gupta表示，5G現在已是高級智能手機的標準功能，特別在美國、中國、日本和韓國。在低價型號的推動下，中國消費者選用5G手機更為積極，2021年中國5G手機的份額有望達59.5%。