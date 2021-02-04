科技股捱沽　美團及小米皆挫6%　累恒指半日跌425點｜持續更新

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-04 12:17

美國股市走勢仍然反覆，預料今日港股表現會受到波及。市場人士焦點會落入阿里（9988）及今日掛牌的心通醫療（2160）。

【12:16】科技股普遍下挫

港股走勢相當反覆，臨近中午收市，跌勢突然加大，半日跌逾400點。恒指中午收市報28882點，跌425點，國指報11464點，跌186點，恒生科技報9724點，跌401點。

科技股表現疲弱，小米（1810）跌6%，報27.2元，美團（3690）跌6%，報389.4元，騰訊（0700）跌2.6%，報716.5元，舜宇（2382）跌5.4%，報213.8元，京東（9618）跌3.8%，報363.4元。

車股亦捱沽，吉利（0175）跌4.4%，報28.15元，比亞迪（1211）跌6.2%，報250.4元，華晨（1114）跌1.7%，報7.1元。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌3%，報114.1元，石藥（1093）跌3%，報8.29元，中生製藥（1177）跌0.5%，報7.57元。

不過昨日已公布2020年全年業績的平保（2318），逆市揚2.6%，報92.15元。

【11:37】港股再次轉勢挫逾300點

港股走勢再次逆轉，恒指最新報28973點，跌333點，恒生科指最新報9785點，跌340點，國指最新報11511點，跌140點。

美團（3690）報393.8元，跌4.9%，阿里（9988）升0.2%，261.4元，小米（1810）跌5%，報27.5元，騰訊（0700）跌1.9%，報722元。

【10:26】比亞廸汽車銷量好反跌3.2%

恒指倒升40點，新報29352；科指失守一萬點，現報9919點，跌206點。

騰訊（0700）微跌0.3%；美團（3690）跌2.6%；小米（1810）挫4%；惟阿里（9988）升1.8%。

比亞廸（1211）公佈1月汽車銷量升六成八，股價仍反跌3.2%，報258.4元；吉利（0175）跌3.6%；恒大汽車（0708）曾飆逾16％，最高見54.15元，新報51.8元，仍升11.8%。

【09:54】小米曾瀉逾5%

小米（1810）今早失守28元大關，曾瀉逾5%，最新報27.85元，跌3.8%，成交額22.7億元。

【09:41】平保績後上揚

平保（2318）昨日收市後已公布去年全年業績，少賺4.3%至1,430億元人民幣。今早股價高開，最新報91.25元，升1.6%，旗下的平安好醫生（1833）最新報113.9元，升2.2%。

【09:34】亞太區股市紛紛向下

亞太區股市疲弱，日股跌124點，報28522點，澳洲ASX 200指數最新報6785點，跌38點，韓國KOSPI指數最新報3099點，跌29點，台灣加權指數最新報15632點，跌138點。

【09:29】內地股市低開

內地股市向下，上證最新報3503點，低開13點，深成低開97點，報15135點，滬深300低開31點，報5453點，創業板報3208點，低開15點。

【09:25】科指險守1萬點

恒指低開213點，報29093點，國指報11569點，低開82點，恒生科指報10034點，低開91點。

阿里（9988）低開不足0.1%，報260.8元，騰訊（0700）低開1.5%，報725元，美團（3690）低開2.7%，報403元。