平保業績｜管理層：疫下消費者轉購健康險　10年期產品銷售跌兩成

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-04 13:36

中國平安（2318）截至去年12月底止全年業績，歸股東淨利潤為1,430億元（人民幣‧下同），按年跌4.3%，派末期息1.4元，連同中期息，全年派息2.2元，去年歸屬母公司股東營運利潤為1,394.7億元，按年增加4.9%。

平保管理層表示，去年疫情下全年經濟充滿挑戰，管理層以「穩健發展、深化改革、科技創新、履行責任」概括平保評價。管理層指，公司業績期內仍穩健增長，公司抓住中國市場長期機遇，致力於可持續發展。公司營運利潤增長4.9%，分紅增速高於營運利潤增速，代表管理層對公司的信心很重。個人客戶、金融客戶、互聯網用戶的數目，期內皆保持增長。個人客戶數目達到2.18億，金融客戶數目接近6億。

新業務價值按年跌34.7%至495.75億元。管理層指，整個十年期長期保障產品銷售下跌兩成，主要是疫情下難以面對面銷售，疫情亦令消費者把一些長期保障，轉往短期、消費性的健康險，預計這些影響仍會在今年內部分存在。

管理層又指，公司推動壽險改革，未來3年不求增加代理人，而是保持100萬名代理人隊伍打造「三高」：高質量、高產能、高收入，以利可持續發展。今年新業務價值料會有正增長。