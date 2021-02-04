內地疫情反覆　百勝中國料首季銷售較艱難　將作兩手準備

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-04 16:50

內地疫情持續反覆，多地自1月開始採取了更加嚴格的防疫措施，包括減少人員流動和嚴格管控大型聚集性活動，並建議減少外出用餐。百勝中國（9987）首席執行官屈翠容表示，疫情反覆以及各地實施限制出行措施，鼓勵就地過年，使春運前幾日全國旅客量較去年同期下降逾70%，因為位於交通樞紐和旅遊地點的門店通常佔公司銷售額高單位數比例，她估計春節期間銷售額將受壓，加上現時市場存有較大不確定因素，預期第一季銷售將較為艱難，業務需要一定時間才能恢復。不過，公司認為員工及顧客安全是最為重要，將會配合促銷活動及數碼轉型措施，作出兩手準備，根據市況來靈活變通。

現時內地KFC的平均單價為30多至40多元人民幣，近期雞肉價格下降，被問及會否有減價空間，屈翠容說集團是與供應商逐季簽合同，「雞肉來貨平咗，會慳好多錢」，惟集團不會調整餐單價格，反而會透過促銷優惠形式來回饋給客人，以維持食物性價比，生意才可以長做長有。另外，公司自去年開始已發現人們對經濟前景感到憂慮，消費時更趨審慎，故一直有增加促銷力度，未來會向會員作更多針對性的宣傳推廣，當作對客人的長期投資。

屈翠容（小圖左）表示儘管疫情令經營環境變幻莫測，相信科技轉型可讓公司得以保持敏捷靈活，並對中國市場的長遠潛力充滿信心。

去年第四季開設505間新店

去年集團開設了1,165家新店，並計劃今年開設1,000間新店。首席財務官楊家威表示去年原本的開店目標是800至850店，去年年初時因受疫情影響，集團開新店步伐受阻，待疫情緩和後，便馬上積極開店。而在去年年尾時，因為擔心疫情在冬天時再度惡化，故集團加快開店計劃，不少原來打算今年首季開的店都提早於去年底開幕，故去年單是第四季就開設了505間新店，未來同時會追求質素及數量，只要有機會就會盡快開店。

屈翠容補充指未來公司傾向用「小店模式」開店，以便在一線城市發展外賣業務，打入三、四線城市市場時亦可更靈活，然而不論店舖面積大與小，一般回本期都是2至3年。未來集團會繼續改造舊有門店，冀增添更多新事物，提升顧客體驗。