新世界限時推賀年版口罩做慈善

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-02-04 17:16

新世界發展有限公司（0017）表示，趁農曆新年及情人節將至，推出酒紅及木藍兩款限量版盒裝口罩，由今日（4日）起至2月22日於K11 Design Store及快達票的網站接受訂購。市民每購買一盒口罩，集團將捐出一包口罩予非牟利機構「基督教勵行會」，以「你買一盒，我捐一包」共創善舉。

2019冠狀病毒病疫情持續逾一年，集團表示為秉持「創造共享價值」企業精神，過去一年除生產「香港製造」口罩之餘，亦與16間非牟利機構合作，以「自助口罩提取機」向基層免費派發口罩，與社區同抗疫。

新世界表示，酒紅、木藍色成人口罩在指定時間接受網購。（新世界提供）

是次推出的酒紅及木藍色成人口罩，由集團在港自設的生產線製造，並獲國際檢測機構認證，達ASTM二級標準，每盒30片，每片口罩均有獨立包裝，每盒（30片包裝）定價為120港元。

鑑於疫情依然嚴峻，基層及弱勢社群對口罩的需求殷切，故集團在今次限時網購中，實行「你買一盒，我捐一包」行動，市民訂購一盒新世界口罩，集團就會向基督教勵行會捐出一包口罩（每包5片），由該會轉贈予有需要的基層人士，讓市民買口罩兼做善事，一舉兩得。

此外，為便利市民選購新世界包裝口罩，除了原有的尖沙咀K11 MUSEA、K11、荃灣D‧PARK愉景新城等零售點外，亦已擴展至中環新世界大廈、北角甲級商廈K11 ATELIER King’s Road、旺角商場THE FOREST、觀塘商廈KOHO及淺水灣商場The Pulse，本月內中環萬年大廈也會設置自助售賣機。不同顏色口罩每包售價由14至20元不等。

集團表示會繼續密切留意疫情的最新發展，並本著「創造共享價值」的企業精神，與社區同抗疫，與社會創共贏。