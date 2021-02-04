南豐集團推動可持續生活形態　長遠建立韌性城市

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-04 21:10

南豐集團今日（4日）宣佈，創立二一個以可持續發展、社區設計及文化藝術為主軸的社區項目名為「世界之約」計劃，與市民協作共創。南豐期望善用集團在社會上的領導性地位為非牟利組織、社會企業及社區設計師等持份者提供實質支援，實踐社會賦權，加強社區可持續性和資源運用效率。

「世界之約」計劃將透過夥拍本地各類型的社會團體，以展覽、講座、工作坊、藝文活動及城市導賞等多元渠道，創造特色社區資本，推廣可持續生活的價值觀，從而啟發市民回饋大自然。南豐集團承諾與大眾一起從生活最微細的地方開始作出改變，實踐與世界共生的理念。

南豐集團董事總經理張添琳表示，南豐集團一直本著以人為本、共學共創的理念與本地社會共同發展。「世界之約」計劃以推廣可持續發展、發動社區設計及分享文化與藝術三大支柱為重心的活動連結本地社區，編織獨特的文化承傳及培養多方位的環保及社區意識。南豐亦將持續關注不同社會團體的需求，靈活思考我們的角色和商界網絡能如何提供支援。

去年南豐宣佈發展位於啟德的190萬平方呎混合商業用地發展計劃AIRSIDE，呈獻一種嶄新的都市生活風格「和而為一」概念，希望引領不同面向的人和社群聯繫互動，與自然根本融和。

「世界之約」的第一部曲是《樹影生活節》，選址鄰近啟德發展項目的新蒲崗作為目標地段，聯合不同企業大眾一起透過植物連繫社區，並以環保回收、文學和歷史文化等作為媒介的活動，豐富自身生活體驗同時了解及探討繁華都市背後大自然與城市發展的關係。希望能為社區經濟作出長遠和正面的貢獻，從而建立鄰里互助網絡及可持續發展文化，促進社區共融。