政黨倡股票印花稅　金融業群起反對　金利豐朱太斥本末倒置

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-04 19:39

財政預算案將於2月24日公佈，財政司司長陳茂波早前放風可能上調稅率，或會開徵新稅項、擴闊稅基以增加收入來源。其中，自由黨立法會議員鍾國斌提出，可提高股票印花稅稅率，以增加政府收入。

金融服務界議員張華峰，今日聯同一眾證券業界代表，與財經事務及庫務局副局長陳浩濂會面，表達強烈反對意見。張華峰認為現時環球疫情嚴峻，百業有待復蘇，增加股票印花稅是不切實際，強調「做大個餅」吸引全球資金前來投資，促成交易額增加，才是政府庫房增加收入的良策。實德金融行政總裁陳柏楠亦指上調印花稅做法「趕客」，扼殺業界的生存空間。

業界憂加稅傷害市場減少成交

金利豐證券總裁朱李月華認為，提出調高印花稅的人「不懂金融」，她指出現時香港的股票印花稅已經是全球最高，過往業界一直要求政府減印花稅，大斥現今建議是本末倒置。

國泰君安董事長兼總裁閻峰直言，上調股票印花稅會對港股市場帶來重大傷害，在交易成本上升下，會導致投資者流失，減少市場成交，影響流動性。更甚的是，企業估值或受影響，有機會影響未來IPO。自從中國降低股票印花稅後，成交量增加，故建議政府仿效。

富途證券行政總裁鄔必偉則擔心，香港增加印花稅會令資金流至新加坡、美國等低印花稅的市場。他引用富途數據，Tesla美股一日的成交量，已經超越透過富途日間買賣港股的總成交量；而現時目前透過富途買賣美股的資金，約是買賣港股的兩倍。

政府﹕歡迎業界表達意見

南方東英首席執行官丁晨表示，香港股票成交量仍低於其他金融中心，調高印花稅會打擊香港國際金融中心的地位。近年政府為吸引更多對沖基金、私募基金落戶香港而提供稅項豁免，但認為地區證券成交量更能吸引他們來港，故反對上調印花稅。

財庫局副局長陳浩濂表示，歡迎業界表達想法及意見，並會向財政司司長陳茂波反映，並指政府會平衡市場發展、政府收入，及維持股市競爭力等三大方面而作出決定。