金發局區景麟﹕三大主題續影響環球市場

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-04 20:25

金發局行政總監區景麟指出，辛丑牛年漸近，帶來較為樂觀的前景祈望。隨著多種新冠疫苗相繼研發和獲准使用，全球有望逐漸走出新冠肺炎的陰霾，及逐步邁向全面復甦。在經濟和金融方面，展望未來，在眾多發展趨勢之中，有三個重要的主題將繼續影響環球市場。

首先是全球經濟復甦及增長的速度。世界上各經濟體經濟及產業結構不同，應對疫情亦各施各法，因此，它們的復甦步伐也必然不盡同步。幸運地是，中國和亞洲各經濟體在這次的危機中展現出強大的韌性。各方普遍認為，中國和亞洲各經濟體將率先重回增長軌道。根據國際貨幣基金組織的最新預測，中國內地今年的經濟增長可達8.1%。

第二，雖然地緣政治的緊張局勢有望緩和，但美國及中國作為世界兩個最大的經濟體，很大機會需要繼續在其盤根錯節的經濟關係中探索新的平衡點，國際局勢很有可能會繼續充滿不確定性。對於金融業而言，溢出效應將會持續發酵，近期紐約交易所就是否徹銷三家內地電訊商上市地位一事上表現猶豫不決，便是一例。

第三點，或許也是最重要的一點，技術創新將繼續對消費方式、溝通習慣，以至營商、理財和接受醫療保健服務等，產生催化作用，並逐步為我們的生活方式帶來重大變革。

在這些發展趨勢之下，國際金融中心在調配財務資源、促進經濟模式發展中的重要角色將更加突出，而過去數十年，香港便是透過發揮其國際一流金融基建的優勢和經驗，成功擔當這個關鍵角色。

去年共有146家新股主板上市

2020年縱然是極為非比尋常，但本港新股市場表現堅韌，主板喜見146家新股上市，合共集資3,960億港元，創下十年新高。港交所在2018年走出高瞻遠矚的一步，改革上市制度，在市場人士的積極參與下，促成了本港股票市場結構性的轉變，奠定了本港作為新經濟公司理想上市地的地位。自從新的上市制度實施以來，新經濟公司透過第一或第二上市途徑募集的資金，已佔全港上市集資額近60%。香港亦在短短幾年間成為了全球第二大生物科技融資中心，同期已有51家醫療及生物科技公司於主板上市。

雖然成績斐然，但其他的主要國際市場亦努力提升對未上市公司及投資者的吸引力。部分市場採取以披露為基礎的新股審查方式，從而提供更大的靈活度，加速審批處理時間，乃至接納一些較現代化的企業管治做法，如企業同股不同權（CWVR）等安排。

為了鞏固香港在全球集資市場中的領導地位和競爭力，區景麟指出，絕不可以固步自封。事實上，政府、監管機構和市場人士皆積極進取，透過不同方式參與優化監管制度。例如港交所去年展開公眾諮詢，討論在上市制度中引入企業同股不同權的安排，藉以擴大上市公司的基礎3。雖然港交所後來決定在適當時候再就有關措施進行諮詢，以便市場有更多時間討論企業同股不同權適用的監管制度，但令人鼓舞的是，港交所同時對某些採用企業同股不同權架構，並以大中華區為業務重點的創新公司，擴大豁免安排。

關注ESG議題

同樣地，金發局亦希望為提升香港市場的競爭力出謀獻策。「環境、社會及管治」（ESG）一直是金發局高度關注的議題，我們在2018年11月發表《香港的「環境、社會及管治」（ESG）策略》報告4中羅列的大部分政策建議，已獲政府和監管機構採納。目前我們正積極研究ESG和金融科技相關的人才供應議題，以及房地產投資信託基金（REITs）市場以及資產管理和財富管理行業的進一步發展。我們深切關注這些議題，並希望能在可行的情況下盡早公佈工作成果。

另外，金發局在研究全球資本市場發展時留意到，特殊目的收購公司（SPAC）在2020年於美國市場掀起上市熱潮，全年共集資820億美元，是2019年所創下的上一次歷史高位之六倍5。SPAC上市的快速增長本身或存在一定風險，但鑑於SPAC上市模式日益盛行，我們認為有關議題值得謹慎研究。

牛年在即，金發局同仁恭祝各位新年進步、身體健康，並冀望來年與政策制定者和市場人士繼續緊密合作，為本港堅韌蓬勃的金融市場注入源源不斷的新動力。