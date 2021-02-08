會計師公會會長：工時長問題根深蒂固　數碼轉型助縮減工序

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-08 08:00

早前安永會計師事務所一名高級經理要求下屬連續7日上班，惹來社會關注會計師在高峰期OT問題，香港會計師公會會長鄭中正坦言長工時是業界根深蒂固的問題，暫時未有「靈丹妙藥」解決，公會已就此開設了新的督導小組，冀找出根本問題，及訂立短、中和長期方案，探討未來可否利用數碼轉型來縮減工序，提升工作效率。

「好多人擔心AI（人工智能）搞到會計師冇工做，但我覺得要將人工智能融入工作，增加工作效率，即使做完數碼轉型後，最終都要會計師認證！」鄭中正續道會計師的工作範疇已由20多年前的審計核數，擴闊至上市工作、調查、認證及法證工作等，會計師涵蓋的工作及在社會上的地位已有很大改變，故他相信未來AI是難以取代會計師工作，未來公會將繼續協助中小型會計師事務所做數碼轉型。

本港經濟轉差，加上疫情持續反覆，為未來經濟前景增添不明朗因素。鄭中正認為環球各地疫苗剛剛開展了接種計劃，仍需要一段時間才可達到群體免疫，故疫情將是一場長久戰，估計未來經濟仍會吹淡風，而會計界業務表現與經濟息息相關，也會有一些負面影響，希望港府可在財政預算案推出大學生招聘補貼、工資補貼等方案，幫助業界復甦。

圖說：鄭中正預料美國新總統拜登上任後，中美關係將可緩和，兩國將可恢復貿易往來，未來也會有更多中概股回流上市。（資料圖片）

反對港交所調高上市門檻

港交所（0388）調高主板上市要求諮詢期剛於上周一（2月1日）結束，鄭中正坦言公會反對該方案，因為不少中小型會計師事務所是協助中小型公司處理上市工作，若突然提高上市門檻將會打擊業界生意，「坊間估計大概有三至五成會計師事務所會受影響，隨時沒有一半生意！」他強調業界明白香港作為國際金融中心，股票市場是需要不斷進步及發展，惟發展步伐需要配合香港情況及實際環境，希望聯交所可接納意見。

前立法會會計界議員梁繼昌早前被港府DQ議席，目前立法會會計界議員議席仍然懸空，鄭中正多次提到沒有業界代表在立法會是不理想，皆因業界的一些事務是需要經立法會審議修改法例，例如：專業會計師法例、一人一票選會長等，故他上任後已跟財經事務及庫務局就此事商討，希望可通過局方，向立法會提出修改草案，惟長遠需要盡快重選立法會業界代表。

他並透露公會將於未來一至兩個月內出台「一人一票選會長」會員諮詢文件，估計屆時將會有不少意見分歧，希望各會員可以積極參與及發表意見。他又稱公會理事會和公會是政治中立團體，較為注重處理界別及會務事宜，很少談及政治，但如果相關政策或政治涉及會員生計，「絕對會義不容辭出聲」；現時理事會由政府官員、政府委任理事、不同光譜理事及業界代表組成，這是比較平衡的組合。

對於運輸署收緊查冊限制，鄭中正說會計師日常工作不時要查冊，包括：公司、汽車、房屋查冊等，過往查冊時，會計師可以選擇其他用途選項，現時則未有明確程序指明會計師查冊時可選擇甚麼用途選項，未來他會走訪不同政府部門，希望當局可開窗口方便會計師工作