亞太區股市高收　日股升逾400點｜持續更新

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-05 15:22

美股三大指數向上，納指及標指創新高，納指收報13777點，升167點。標指收報3871點，升41點。道指收報31055點，升332點。GameStop再急瀉42%收市，收報53.5美元。

【15:20】上證綜指午後轉跌 失守3500點

上證綜合指數午後轉跌，全日收市報3496點，跌5點或0.16%，大市成交額3,974億元人民幣；深證成份指數倒跌98點或0.7%，收報15007點，大市成交額3,3351億元人民幣。

滬深300升9點，報5483點。創業板指數下跌6點或0.2%，收報3193點。

【15:18】中芯挫近一成

中芯國際﹙0981﹚突挫近一成，低見24.6元，成交額62.4億元。

【14:41】亞股高收 日股升逾400點

亞太區股市高收，日股升437點，報28779點，澳洲ASX 200指數收市報6840點，升75點，韓國KOSPI指數收市報3120點，升33點，台灣加權指數收市報15802點，升96點。

【13:46】深證成份指數升百點

上證綜合指數午後報3521點，升19點或0.6%；深證成份指數升100點，報15205點；滬深300升59點，報5533點。

【13:38】郵儲銀行升逾4%

恒指午後升210點，最新報29323點。科指報9880點，跌17點或0.2%。

快手（1024）升至311.8元，暫成交額309.88億元，暫時居首位。

騰訊（0700）升0.5%；美團（3690）升0.1%；阿里（9988）跌1.2%；小米（1810）跌幅收窄，跌1.8%。

郵儲銀行（1658）創新高，見5.9元，最新報5.84元，升4.1%；建行（0939）最新升1.4%；工行（1398）升0.4%。

【12:10】科技指數倒跌0.3%

恒生指數半日升152點或0.5%，中午收報29265點；國企指數收報11582點，升18點或0.16%；科技指數收報9866，倒跌30點或0.3%。半日大市成交額1,435.81億元。

銀河娛樂（0027）表現亮麗，曾一度飆8.8%，高見68.25元，中午收報66.35元，或升5.7%，暫時藍籌表現最佳。相反，小米（1810）曾一度挫5.3%，低見26.1元，中午收市報26.5元，跌3.8%，藍籌表現最差。

科技股騰訊（0700）半日升0.5%，收報739.5元；阿里巴巴（9988）跌1.8%，收報257.6元；美團（3690）曾一度破頂，高見415.6元，半日倒跌0.3%，收報399.8元。

金融股滙控（0005）半日升1.6%，收報41.65元；友邦（1299）升1.3%，收報99.1元。

軟件股心動公司（2400）再度破頂，高見98.85元，中午收報95.25元，升14.6%。明源雲（0909）先升後跌，半日微跌0.2%，收報50.95元。

中海油（0883）半日升2.4%，收報8.65元；中石油（0857）升0.8%，收報2.4元；中石化（0386）升0.5%，收報3.79元。

首掛新股快手（1024）中午收報303.6元；健倍苗苗（2161）收報2.51元。

【11:50】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證綜合指數中午收報3518點，升16點或0.5%；深證成份指數收報15164點，升58點或0.4%。

滬深300中午收報5522點，升48回或0.9%；創業板指數收報3225點，升25點或0.8%。

【10:50】中芯國際挫近7%

中海油（0883）上調今年淨產量，今早股價一度高見8.73元，揚3.3%，現造8.64元，仍升2.3%，成交金額12.1億元。同系中海油田服務（2883）曾飆升逾10%，最高見11.08元，現仍升4.2%，報10.46元。

中石油（0857）升0.4%；中石化（0386）升0.3%。

中芯國際（0981）上季淨利潤勝預期，股價仍向下，現報25.45元，挫6.8%；華虹半導體（1347）跌1.7%，報48.5元。

【10:45】濠股賭表現理想 澳博彈近8%

第一批新冠肺炎疫苗送到澳門，濠賭股紛紛上揚，銀娛（0027）最新報67.55元，升7.6%，永利澳門（1128）升5.4%，最新報13.32元，金沙（1928）最新報33.1元，升4.3%，澳博（0880）升8%，最新報9.27元，美高梅（2282）升3.9%，最新報12.3元。

【10:41】快手最新報314元

今日掛牌的快手（1024）表現強勁，最新報314元，較招股價115元高出199元，以每手100股計算，賬面賺1.99萬元。

【10:39】亞區普遍上揚 日股彈近400點

亞太區股市普遍上揚，日股升382點，報28724點，澳洲ASX 200指數最新報6837點，升71點，韓國KOSPI指數最新報3108點，升21點，台灣加權指數最新報15908點，升201點。

【10:35】港股升幅擴大至逾300點

港股升幅擴大，恒指最新報29427點，升313點，國指升77點，報11641點，恒生科指升39點，報9937點。

【09:20】恒生指數高開191點

恒生指數高開191點，報29305點。國指升37點，報11600點。快手（1024）高開194%，開報338元。騰訊（0700）持股兩成，升1.7%，報748元。

美團（3690）及京東（9618）升0.6%及1%，小米（1810）升0.2%，報27.6元。阿里（9988）跌0.9%，報259.8元。

滙豐（0005）高開1.7%，報41.7元。友邦（1299）高開2.3%，報100.1元，重上紅底。