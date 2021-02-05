快手（1024）企穩310元　恒指升幅擴大至逾300點｜持續更新

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-05 11:53

美股三大指數向上，納指及標指創新高，納指收報13777點，升167點。標指收報3871點，升41點。道指收報31055點，升332點。GameStop再急瀉42%收市，收報53.5美元。

【11:50】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證綜合指數中午收報3518點，升16點或0.5%；深證成份指數收報15164點，升58點或0.4%。

滬深300中午收報5522點，升48回或0.9%；創業板指數收報3225點，升25點或0.8%。

【10:50】中芯國際挫近7%

中海油（0883）上調今年淨產量，今早股價一度高見8.73元，揚3.3%，現造8.64元，仍升2.3%，成交金額12.1億元。同系中海油田服務（2883）曾飆升逾10%，最高見11.08元，現仍升4.2%，報10.46元。

中石油（0857）升0.4%；中石化（0386）升0.3%。

中芯國際（0981）上季淨利潤勝預期，股價仍向下，現報25.45元，挫6.8%；華虹半導體（1347）跌1.7%，報48.5元。

【10:45】濠股賭表現理想 澳博彈近8%

第一批新冠肺炎疫苗送到澳門，濠賭股紛紛上揚，銀娛（0027）最新報67.55元，升7.6%，永利澳門（1128）升5.4%，最新報13.32元，金沙（1928）最新報33.1元，升4.3%，澳博（0880）升8%，最新報9.27元，美高梅（2282）升3.9%，最新報12.3元。

【10:41】快手最新報314元

今日掛牌的快手（1024）表現強勁，最新報314元，較招股價115元高出199元，以每手100股計算，賬面賺1.99萬元。

【10:39】亞區普遍上揚 日股彈近400點

亞太區股市普遍上揚，日股升382點，報28724點，澳洲ASX 200指數最新報6837點，升71點，韓國KOSPI指數最新報3108點，升21點，台灣加權指數最新報15908點，升201點。

【10:35】港股升幅擴大至逾300點

港股升幅擴大，恒指最新報29427點，升313點，國指升77點，報11641點，恒生科指升39點，報9937點。

【09:20】恒生指數高開191點

恒生指數高開191點，報29305點。國指升37點，報11600點。快手（1024）高開194%，開報338元。騰訊（0700）持股兩成，升1.7%，報748元。

美團（3690）及京東（9618）升0.6%及1%，小米（1810）升0.2%，報27.6元。阿里（9988）跌0.9%，報259.8元。

滙豐（0005）高開1.7%，報41.7元。友邦（1299）高開2.3%，報100.1元，重上紅底。