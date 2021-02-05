中國央行發佈研究報吿：要求對大型互聯網平台實現穿透性監管

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-05 21:43

中國央行2月5日發佈了一份題為《大型互聯網平台消費者金融信息保護問題研究》的報吿，指出應通過各種監管手段對大型互聯網平台實現「穿透性監管」，目的是讓其樹立起「負責任金融」的理念。

《報吿》稱，中共十九屆五中全會已明確提出要加快數字化發展，保障國家數據安全，加強個人信息保護。大型互聯網平台是中國信息技術創新的重要力量，也是信息和數據的關鍵使用者，但現階段平台消費者金融信息保護總體狀況卻不容樂觀，具體體現在某些頭部互聯網平台在格式條款、信息收集和使用、營銷宣傳方面存在一些問題和爭議，因此建議綜合運用各種監管手段，對大型互聯網平台實現穿透性監管。

針對大型互聯網平台利用概括性授權條款收集用戶信息一事，《報吿》對這類行為進行了十分詳細的介紹並指出這使得消費者對個人信息的控制遭到弱化，使消費者在大型互聯網平台面前越來越成為「透明人」，因此要建立數據資源產權、交易流通等基礎制度和標準規範等。

此外《報吿》還對大型互聯網平台進行的「精準營銷」導致部分人群掉進債務陷阱，以及數字普惠金融服務存在風險進行了介紹並給出了建議，要求大型互聯網平台樹立「負責任金融」的理念，而非脱離信息保護和消費者權益空談數字普惠金融，更不應將二者對立起來。