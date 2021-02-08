TikTok擬推新功能　拓美國電子商務市場

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-08 08:30

《網易科技》報道，多位知情人士透露，TikTok正計劃大舉進軍美國電子商務市場。報道稱，新功能將包括允許TikTok最受歡迎的用戶分享產品鏈接，並自動賺取銷售佣金。TikTok還將推出「直播」購物功能。

TikTok拒絕對該報道發表評論。

知情人士表示，TikTok還打算推出品牌在該平台上展示其產品目錄的功能，並將推出手機版的電視購物頻道，用戶在看到TikTok網紅展示的商品後，只需輕點幾下就能買到商品。在此之前，沃爾瑪於2020年年底宣布測試在線購物功能。

英國最大廣吿與傳播集團WPP旗下子公司獨立媒介公司（Mindshare）創意技術官Jack Smyth表示：「TikTok很適合直播購物業務。」

新推出的這些功能將使TikTok進一步與Facebook展開競爭。此前，TikTok已經宣布與電商平台Shopify建立合作伙伴關係。

兩名知情人士表示，TikTok今年計劃進一步開發其自助式廣吿平台，該平台允許品牌輕鬆在網上投放自己的廣吿，而不是通過銷售代表手動投放。此外，該公司還計劃改進其廣吿定向工具，包括用戶跟蹤。

2020年，這款應用在美國的發展受到影響，美國前總統特朗普威脅要禁止它。目前尚不清楚拜登政府將對該公司採取什麼態度，但廣吿商似乎對在這款應用上打廣吿非常看好。