北水收爐　港股二千億成交額斷纜　交投轉淡僅升31點

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-08 17:30

農曆新年臨近，港股本周只得3日半市，「港股通」明天起暫停交易，直至下周四（18日）才復市，期間港股暫失北水買盤支持。中國平台經濟《反壟斷指南》正式落實，以保護市場公平競爭，留意大型中資科網股表現。

【16:10】半新股快手收報303元

北水明日起將暫停。恒指午後升幅收窄，恒生指數全日升31點或0.11%，報29319點，國指全日跌1點或0.01%，報11560點，恒生科指收市報9756點，跌38點或0.4%。大市成交額為1,858.02億元，終止連續18日二千億成交額。南下資金合共錄得120.69億元淨流入。

半新股快手（1024）跌穿300點，午後回升，收市報303元，全日升1%。

紡織股申洲國際（2313）高見179.1元，漲近3%，收報176.2元。

濠賭股方面，銀娛（0027）全日升2.9%，收報68.6元，金沙（1928）跌0.6%，收報32.85元，永利（1128）升3.2%，報13.6元。

ATMX股個別發展，騰訊（0700）全日升0.5%，收報736.5元；美團（3690）升1.3%，收報406.4元；阿里巴巴（9988）跌0.6%，收報256.4元；小米（1810）收市前再度轉弱，收市報27.15元，跌0.2%。

其他個股方面，恒騰（0136）午後續破頂，高見8.6元，收市報8.47元，升近5成。飛魚（1022）曾漲近1.5倍，收市升1.3倍，報0.8元。金碟國際（0268）全日升1.3%，收報34.9元；中手游（0302）收升2.3%，報3.54元。

滙控（0005）全日跌0.84%，收報41.35元；友邦（1299）收升0.4%，報100.4元。

內需及消費股方面，萬洲（0288）跌0.8%，收報6.30元，蒙牛（2319）跌1.6%，收報47.55元。

【15:04】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3532點，升36點，深成收市報15269點，升262點，滬深300收市報5564點，升81點，創業板收市報3278點，升64點。

【14:59】亞太區股市高收

亞太區股市高收，日股升609點，報29388點，澳洲ASX 200指數收市報6880點，升40點，台灣加權指數收市報15802點，升96點，韓國KOSPI指數收市報3091點，跌29點。

【14:49】必瘦站（1830）創新高，見3.93元，現飆升15.8%，報3.89元。

【13:53】飛魚破頂漲近1.5倍

就地過年，手遊續異動。飛魚（1022）破頂，高見0.85元，漲近1.5倍。最新報0.71元，仍升逾1.05倍。中手游（0302）最新升1.2%，報3.5元；金碟（0268）報35.1元，升1.6%。

【13:40】恒指午後升幅收窄

恒指午後升幅收窄至百點，現升102點，最新報29390點；科指跌16點，報9779點。

恒騰（0136）午後再破頂，高見8.6元，現升41.6%，報8.04元。赤子城科技（9911）現升31.5%，報6.84元。

郵儲銀行（1658）破頂，高見5.92元，現升1.7%，報5.89元。建行（0939）升0.8%，報5.99元。

【12:14】恒指半日升192點

在北水將於明日起暫停。今早大市承接美股升勢，升逾400點，其後升幅收窄。恒指半日升192點，報29480點，國指半日升75點，報11636點，恒生科指中午收市報9812點，升16點。成交額為1,083億元。

北水鍾愛的騰訊（0700），半日升0.8%，報739元，阿里（9988）中午收市報257.6元，跌0.2%，美團（3690）升1.5%，報407.6元，小米（1810）升0.7%，報27.4元。

濠賭股方面，銀娛（0027）升4.5%，報69.7元，金沙（1928）升0.4%，報33.2元，永利（1128）升3.5%，報13.64元。

內房股亦上揚，中海外（0688）升3%，報18.44元，潤地（1109）中午收市報31.65元，升2.9%，恒大（3333）升1.7%，報15.66元。

內需及消費股方面，萬洲（0288）跌1.3%，報6.27元，蒙牛（2319）跌1.2%，報47.7元。

至於半新股快手（1024）跌穿300元，報290.2元，跌3.3%。

【11:31】上證指數半日升37點

內地股市向上，上證指數中午收報3533點，半日升37點或1.06%，半日成交額2,338億元人民幣。深證成份指數收報15258點，升251點或1.67%，成交額2,019億元人民幣。

滬深300指數中午收報5559點，升75點或1.4%。創業板指數收報3262點，升69點或2.16%。

【11:07】快手曾一度插近6%

半新股快手（1024）曾一度插近6%，至283元，最新報291.6元，跌2.8%。

銀娛（0027）升4.2%，新報69.5元。

恒指最新升307點，報29596點。

【10:33】眾安在線升4.6%

眾安在線（6060）料去年全年將轉虧為盈，股價曾飆逾6%，現報50.1元，升4.6%。

【10:23】思摩爾跌近7%

恒指升幅收窄，最新升213點，報29501點。恒生科指跌30點，報9764點。

騰訊（0700）最新升1.02%，報740.5元；美團（3690）升1.8%，報408.6元；阿里（9988）跌0.23%，報257.4元。

思摩爾（6969）現跌6.9%，最新報71.25元。創科實業（0669）微升0.82%，報123元。

【09:54】濠賭股續上揚

濠賭股延續上日升勢，銀娛（0027）升穿70元，最新報70.4元，升5.5%，金沙（1928）最新報34.3元，升3.8%，永利（1128）升3%，最新報13.58元，澳博（0880）升2.9%，報9.59元。

【09:44】日股勁升逾600點

亞太區股市普遍上揚，日股升605點，報29385點，澳洲ASX 200指數最新報6892點，升52點，台灣加權指數最新報15802點，升96點。韓國KOSPI指數最新報3101點，跌1419點。

內地股市方面，上證最新報3499點，升2點，深成最新報15015點，升8點，滬深300最新報5500點，升17點，創業板最新報3183點，跌9點。

【09:33】恒指升幅擴大

恒指升幅擴大，最新報29696點，升407點；國指最新報11688點，升127點，國指最新報9902點，升107點。

【09:20】恒生指數高開340點

恒生指數高開340點，開報29629點。國指升132點，報11693點。《反壟斷指南》出台，但騰訊（0700）高開2%，報748元。阿里巴巴（9988）升0.6%，報259.6元。美團（3690）升2.5%，開報411.6元。小米（1810）倒跌0.55%，報27.05元。

藥明生物（2269）高開2.6%，報123.8元。阿里健康（0241）及京東健康（6618）升2.9%及2.3%。

港交所（0388）升1.6%，報525.5元。友邦（1299）升2%，報102元。