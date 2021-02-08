濠賭股續上揚　銀娛升穿70元｜持續更新

撰文：區嘉俊
最後更新日期：
農曆新年臨近，港股本周只得3日半市，「港股通」明天起暫停交易，直至下周四（18日）才復市，期間港股暫失北水買盤支持。中國平台經濟《反壟斷指南》正式落實，以保護市場公平競爭，留意大型中資科網股表現。
【09:54】濠賭股續上揚
濠賭股延續上日升勢，銀娛（0027）升穿70元，最新報70.4元，升5.5%，金沙（1928）最新報34.3元，升3.8%，永利（1128）升3%，最新報13.58元，澳博（0880）升2.9%，報9.59元。
【09:44】日股勁升逾600點
亞太區股市普遍上揚，日股升605點，報29385點，澳洲ASX 200指數最新報6892點，升52點，台灣加權指數最新報15802點，升96點。韓國KOSPI指數最新報3101點，跌1419點。
內地股市方面，上證最新報3499點，升2點，深成最新報15015點，升8點，滬深300最新報5500點，升17點，創業板最新報3183點，跌9點。
【09:33】恒指升幅擴大
恒指升幅擴大，最新報29696點，升407點；國指最新報11688點，升127點，國指最新報9902點，升107點。
【09:20】恒生指數高開340點
恒生指數高開340點，開報29629點。國指升132點，報11693點。《反壟斷指南》出台，但騰訊（0700）高開2%，報748元。阿里巴巴（9988）升0.6%，報259.6元。美團（3690）升2.5%，開報411.6元。小米（1810）倒跌0.55%，報27.05元。
藥明生物（2269）高開2.6%，報123.8元。阿里健康（0241）及京東健康（6618）升2.9%及2.3%。
港交所（0388）升1.6%，報525.5元。友邦（1299）升2%，報102元。