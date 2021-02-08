積金局：去年強積金淨回報達11.7%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-08 12:40

已超過一年的「新冠肺炎」大流行，過於波動的市場，自然波及香港一眾打工仔強積金（MPF）投資表現。經過3月的大跌市後，多個市場已收復失地，強積金回報亦逐步回升。上月強積金人均賺逾1.4萬元，為過去9年來最佳。從年初至本月初時，本港強積金戶口人均賺18,653元，但因各類型基金表現大為不同，各賬戶持有人取得的回報亦各異。《香港01》發現，積金排行榜表現最佳的組合，為與中國或大中華區股票相關的基金。可是大部份投資資產為盈富基金（2800）的恒指基金表現卻強差人意。

積金局今天（8日）公布去年強積金制度投資表現。截至去年12月底，強積金的總資產值約1.14萬億元，扣除費用及收費後，錄得約4,100億元的淨投資回報。2020年年度淨回報為11.7%，而自制度在2000年實施以來的年率化回報為4.8%，較2019年增加0.7個百分點，亦高於同期通脹率1.8%。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，去年新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動，但2020年全年強積金的總資產值仍見穩健增長，並連續兩年錄得雙位數的年率化回報，反映強積金制度長遠經得起考驗。

在2020年，六類強積金基金即股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金全部均錄得正回報。當中股票基金和混合資產基金的回報分別為15.1%及13.2%。債券基金的回報更按年增加3.5個百分點至7.7%，成為去年回報增幅最多的基金類別。

當中股票基金和混合資產基金的回報分別為15.1%及13.2%。（積金局提供）

至於具備隨齡降險、分散投資環球市場和設有收費上限三大特點的預設投資策略，當中的核心累積基金及65歲後基金去年整體回報分別為12.3%及8.8%。

鄭恩賜提醒「打工仔」，強積金是一項長達30、40年的長線投資，期間無可避免會遇上金融市場的短期升跌。計劃成員應根據自己的可承受風險水平、人生階段等，作出合適的投資配置，呼籲切勿嘗試捕捉和跟隨短期市場走勢。