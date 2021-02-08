滙豐推新年大抽獎　獎品總值逾380萬　信用卡、Payme交易亦有份

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-08 15:44

滙豐推「開個好年醒一年」大抽獎與客戶共慶佳節，計劃送出總值超過380萬元的獎品，客戶亦可享一系列涵蓋投資、保險、消費及儲蓄需要。

該行指，客戶於2021年2月12日至26日期間，只需參與以下任何一項活動，即可享相應的優惠及自動參加大抽獎。總共約800名幸運兒將享衣、食、住、行四個範疇各200份獎品，當中包括約6,000元「獎賞錢」、外賣平台FoodPanda約3,600元消費額、百佳超級市場約6,000元現金券及HKTaxi約3,600元消費額。

該行指，客戶於2021 年2 月12 日至26 日期間，只需參與以下任何一項活動，即可享相應的優惠及自動參加大抽獎。（滙豐提供）

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當中優惠包括，定期存款優惠；信用卡簽賬；PayMe付款等。惟值得留意的地方是，定期存款額需達港幣88,800元或以上才合資格參加抽獎；PayMe付款指定商戶折扣優惠可適用於所有 PayMe用戶，並不設預設條款。

除了新春大抽獎，該行更設計一系列賀年大獅WhatsApp貼圖供市民使用，貼圖涵蓋iOS 用戶及Android 用戶。

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