美國通脹預期攀升　分析師：仍有進一步上行空間

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-02-08 21:15

隨着美國經濟從造成嚴重破壞的新冠肺炎疫情相關業務關閉中恢復過來，美國公債投資者預期通脹率將上升。而且鑑於美聯儲在物價壓力保持温和之際樂見通脹攀升，分析師表示，通脹預期可能還有進一步上行的空間。

據《路透》今日（8日）報道，衡量未來10年平均年通脹預期的指標，10年期通脹保值債券損益平衡通脹率已漲至2.19%，為2018年中以來最高。該指標上個月受獲利了結影響一度跌至2%以下，隨後再度上升。

交易員押注，隨着美國經濟繼2020年出現二戰以來最大幅度萎縮後，預計今年下半年將會恢復至較為正常的水平，物價料將上漲。

Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas表示，製造業、服務業、勞動力市場和樓市也將有所改善，「這是很多年來第一次有這麼多因素都趨向於通脹一側。」

美國通過舒困疫情方案的前景正在加劇這種走勢。拜登總統以1.9萬億美元的新冠援助計劃周五取得重大進展，眾議院批准了一項預算決議，使民主黨人能夠在沒有共和黨支持的情況下推動援助計劃於未來幾周在國會獲得通過。

美聯儲官員支持通脹預期上升，且美聯儲提及過，將允許在較長時間內維持較高的物價壓力，以彌補多年來通脹低於目標的局面。

確實，雖然損益平衡通脹率預示消費者物價指數（CPI）漲幅將超過2%，但美聯儲青睞的通脹指標﹕個人消費支（PCE）物價指數漲幅歷史上一直較其低30至50個基點左右。那仍將低於美聯儲的2%目標。

「相對於2%的PCE前景，現在的水平不是特別高，」紐約巴克萊全球通脹相關研究負責人Michael Pond說。

料經濟恢復正常前央行不加息

通脹預期也得到了提高，因為在經濟恢復正常之前，央行不會明確表態是否可能升息。

「無論近期前景如何，以及通脹實際走向何方，我們認為，直到下半年很晚的時候，再通脹題材都不會被證明是錯誤的，」Pond表示。

通脹預期近期可能進一步受到提振，因為物價按年數據的比較基期將很快過渡至去年3月後，使得年度增幅更加明顯。

「這將給人留下通脹上升的印象，我願意押注債券將受這種印象影響，」LeBas稱。

即便如此，如果通脹未能實現，通脹預期上升可能令投資者失望。

「這是市場中一個明顯的假動作，」新澤西紐瓦克PGIM Fixed Income的首席投資策略師Robert Tipp稱。

Tipp表示，損盈平衡通脹率今年將繼續上升，但他認為不會超過2.5%。

損盈平衡通脹率還受到供需因素影響，因美國財政部增加了名義公債發行，以支持財政支出，但通脹保值債券（TIPS）發行規模增幅放緩。