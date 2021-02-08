滙豐環球投資：今年港股EPS增長15%至20%　四行業受惠北水流入

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-08 17:59

滙豐環球投資管理發表牛年中國投資前景展望，滙豐環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱指，北水流入的情況將會持續，她估計互聯網公司、教育行業、物管業、消費品將會受惠。滙豐估計，今年港股企業盈利增長達15%至20%。

近日北水流入逐步增加，沈昱認為北水南調的情況由去年下半年已經開始，相信趨勢將會持續，而且內地有更多新發行基金，均有配置港股的可能。

沈昱估計，由於港股過去增長的百分比，相對於A股較低，加上香港個股方面亦有一些獨特的行業，吸引力較大，增加基金相關的持倉。長遠而言，她預計兩地資金將會愈來愈融合，兩地資金存在一定靈活性，將視乎哪一邊更具吸引力。她相信，一些在港上市的互聯網公司、教育行業、物管業、消費品將會受惠。

對於今年恒生指數的目標，滙豐環球投資管理並未有預計目標。不過，沈昱估計今年港股企業盈利增長達15%至20%。被問到港股是否存在泡沫，她笑言「恒指好幾年沒有增長過，泡沫還談得早」。她又提到，中概股回流潮會繼續發生，將會增加港股流動性，雖然目前第二上市的股份不在港股通的範疇之中，但這只是時間問題。

對於近期內房華夏幸福出現債務危機，滙豐環球投資管理債券投資管理聯席董事林嘉銘則認為，不相信華夏幸福對中國債務市場帶來危機。他指出，國家現時容許市場有更大空間去調整信用風險，又引述到「三條紅線」的政策，能夠令到內房企業可以減少槓桿，降低風險。