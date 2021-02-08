稅務學會：政府應適時全面檢討稅制　倡豁免徵收首次置業印花稅

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-08 17:52

香港稅務學會今日（8日）發表「2021/2022年度香港財政預算案」建議表示，雖然政府今年的赤字錄得破記錄的新高，超過3,000億元，但因為政府的財政儲備則仍有約為8,000億元，暫時未見到有發債的需要。學會又認為，除非政府是打算會將來會與市民分享未來「明日大嶼」建成後所產生的收益，否則暫時未見有需要就「明日大嶼」計劃發債的需要。

稅務學會指出，政府一向的理財手法都是以「量入為出」為主，所以相比起發債，現時更應要思考如何能夠保持財政穩建。被問到政府應否在財政預算案宣布派錢，香港稅務學會吳錦華表示，雖然不反對「全民派錢」，但就認為政府應要做到「應洗則洗」。

吳錦華：應全面檢討《稅務條例》

另外，吳錦華指，香港自1976年起已有數十年沒有全面檢討《稅務條例》，認為政府有必要全面檢討稅制，以確保條例能追貼新營商環境和提供清晰及明確的指引， 吸引海外和内地企業來港經營。同時，亦要全面審視稅制應包括檢視現有稅收優惠措施的實效，並在適當時對相關措施作出調整。

香港稅務學會吳錦華（圖中）表示，香港自1976年起已有數十年沒有全面檢討《稅務條例》，認為政府有必要全面檢討稅制。（網站截圖）

同時，他又建議政府應降低薪俸稅最高邊際稅率至15%，豁免徵收首次置業買家購買住宅物業的從價印花稅，以及提供租金支出稅務扣減等的惠民措施。

他又提倡通過更緊密的經濟合作把握新興市場的機遇，當中包括免除從大灣區企業所分配股息的中國預提所得稅，以鼓勵更多香港資本投資於大灣區，以及建議香港可提供包括，公寓或租金津貼等優惠予來港工作的內地專才。