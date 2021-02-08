證監會就包銷商操守諮詢　擬設「兼任保薦人」 等行為操守要求

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-09 09:14

證監會今天（8日）就適用於香港資本市場交易的操守規定，展開諮詢。建議的規定將有助釐清中介人在股權及債務資本籌集過程中所擔當的角色，並訂明它們在簿記建檔、定價、分配及配售活動中應達到的操守標準。

另一項關於「兼任保薦人」的建議，將要求（就首次公開招股而言）至少有一名包銷銀團主事人同時擔任保薦人一職。

證監會行政總裁歐達禮表示，香港是全球最大規模的集資中心之一，因此務必促進負責安排發售的人士遵守嚴格的行為標準。為了向參與證券發售的中介人提供清晰的操守指引而提出的各項建議，與國際監管標準相符，並將加強投資者對本港市場的信心。

證監會會在擬訂有關建議時，參照了國際證券事務監察委員會組織（國際證監會組織）最近為處理在股權及債務資本籌集過程中出現的利益衝突及相關操守風險而發表的報告，及證監會在對參與上述活動的選定持牌法團進行主題檢視時的觀察所得，並向業界參與者（包括買方及賣方商號）進行了廣泛的非正式諮詢。

在今次諮詢中，建議集資活動中引入「整體協調人」概念，以釐清包銷過程中的重大責任誰屬。證監會亦指出有承銷團誇大認購﹑提供回佣等情況，指明投行應規避有關行為。

在今次諮詢中，將建議中介人不可向認購客戶提供任何回佣，不應令任何客戶以較便宜價格認購股份，亦不應令客戶付出不同價錢。而中介若對客戶提供其他優惠待遇，如保證分配等亦需作出披露。

證監僧亦指出，有新股發行人對能發行人對能提供高定價包銷商作出額外獎勵，變相激勵包銷商不注重認購訂單質素，一味收取高價單，最高推高發售價。但定價不符實際需求，最終令新股上市後股價急跌。

擬引入「整體協調人」概念

在今次諮詢中，建議集資活動中引入「整體協調人」概念，以釐清包銷過程中的重大責任誰屬。證監會亦指出有承銷團誇大認購﹑提供回佣等情況，指明投行應規避有關行為。

在今次諮詢中，將建議中介人不可向認購客戶提供任何回佣，不應令任何客戶以較便宜價格認購股份，亦不應令客戶付出不同價錢。而中介若對客戶提供其他優惠待遇，如保證分配等亦需作出披露。

證監僧亦指出，有新股發行人對能發行人對能提供高定價包銷商作出額外獎勵，變相激勵包銷商不注重認購訂單質素，一味收取高價單，最高推高發售價。但定價不符實際需求，最終令新股上市後股價急跌。