北水今起暫停　市場交易偏靜　大市走勢陷膠著｜持續更新

北水經「港股通」連續34日錄得淨流入，惟大市昨日成交縮至1,858億元，是上月12日以來首次跌穿2千億水平。北水今天起「閂閘」，直至下周四（18日），期間港股暫失北水買盤支持。另外，疫苗接種速度加快，美股創收市新高，3大指數升近1%。
【10:30】飛魚升25%
吉利（0175）上月總銷售增4成，今早股價曾升近5%，現報29.35元，升3.9%。
手游股飛魚（1022）續獲追捧，早段曾漲66%，現升25%，報1元。網龍（0077）升2.4%；心動（2400）升5%。
【10:26】恒指處於拉鋸狀態
在北水暫停情況下，大市今早交投偏向淡靜，截至上午10時24分，成交額為445.2億元。港股走勢則處於拉鋸，恒指最新報29361點，升42點，國指跌3點，跌11556點，恒生科指最新報9866點，升109點。
【09:54】快手獲瑞銀唱好 予430元目標價
快手（1024）今早上揚，曾高見325.8元，最新報319元，升5.3%。另一方面快手將於本月23日獲納入國指及科指，此外瑞銀則發表報告，預料快手明年可以錄盈利，並從2020至2023年間收入年複合增長率為41%，予430元目標價，評級為買入。
恒指升39點，報29358點，國指跌3點，報11556點，恒生科指升99點，報9586點。
【09:40】亞股普遍上揚
亞太區股市普遍上揚，日股升80點，報29469點，澳洲ASX 200指數最新報6844點，跌36點，韓國KOSPI指數最新報3116點，升25點。
【09:36】內地股市高收
內地股市早段上揚，上證最新報3535點，升3點，深成最新報15321點，升51點，滬深300最新報5571點，升6點，創業板最新報3273點，跌4點。
【09:20】恒生指數高開123點
恒生指數高開123點，開報29442點。國指升16點，報11576點。騰訊（0700）高開1.2%，報745.5元。阿里巴巴（9988）跌0.2%，報255.8元。美團（3690）微升0.15%，開報407元。小米（1810）升0.4%，報27.25元。
港交所（0388）升0.2%，報519.5元。友邦（1299）升逾2%，報103.1元。平保（2318）平開，報90.4元。
納入國指及科指的快手（1024）高開2%，報309元。