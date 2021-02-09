恒生指數升184點　華虹半導體、協鑫新能源升逾1成｜持續更新

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-09 13:27

北水經「港股通」連續34日錄得淨流入，惟大市昨日成交縮至1,858億元，是上月12日以來首次跌穿2千億水平。北水今天起「閂閘」，直至下周四（18日），期間港股暫失北水買盤支持。另外，疫苗接種速度加快，美股創收市新高，3大指數升近1%。

【13:24】協鑫新能源破頂

恒指午後上升，最新升184點，報29504點。

華虹半導體（1347）公布截至去年12月底第四季業績，期內母公司擁有人應佔溢利為4,360萬美元，按年及按季分別增加66.4%及146.3% ，銷售收入則創新高至2.8億美元。消息公布後，公司股價升幅在午後升幅擴大，最新報51.4元，升11.9%。

協鑫新能源（0451）破頂，最新升1成，報0.55元。

【12:33】吉利升逾4% 暫時藍籌表現最好

港股高開123點，曾升152點，見29472點，其後回吐。恒指中午收報29432點，升113點或0.4%。國企指數收報11593點，升33點或0.3%。恒生科指升1.6%，收報9908點。大市成交額803億元。

藍籌股方面，吉利（0175）升4.42%，收報29.5元，半日成交額12.4億元；平保（2318）跌0.2%，收報90.25元；友邦（1299）升1.2%，收報101.6元；阿里巴巴（9988）跌0.9%，收報254.2元；騰訊（0700）升0.8%，收報742元；小米（1810）升1.1%，收報27.45元；

快手（1024）本月23日起入國指及科指，股價曾飆15.5%，見350元創新高，升13.5%，收報344元，成交額81億元。

康希諾生物（6185）今早曾升6.3%，見388元創新高，之後急曾挫10.6%，見326.2元，中午收報349.4元，挫4.3%。

【11:36】快手升逾14% 最高見350元

快手（1024）升幅擴大，曾高見350元新高，最新報347.2元，升14.6%，成交額為73.1億元。

【11:00】康希諾挫8%

恒指倒跌17點，現報29302點；科指升103點，報9860點。

半新股快手（1024）抽升13.5%，現報343.8元。

其他異動股康希諾（6185）破頂後插水，高見388元，現挫8%，報336元。四環醫藥（0460）現升7.3%，報2.22元。

【10:30】飛魚升25%

吉利（0175）上月總銷售增4成，今早股價曾升近5%，現報29.35元，升3.9%。

手游股飛魚（1022）續獲追捧，早段曾漲66%，現升25%，報1元。網龍（0077）升2.4%；心動（2400）升5%。

【10:26】恒指處於拉鋸狀態

在北水暫停情況下，大市今早交投偏向淡靜，截至上午10時24分，成交額為445.2億元。港股走勢則處於拉鋸，恒指最新報29361點，升42點，國指跌3點，跌11556點，恒生科指最新報9866點，升109點。

【09:54】快手獲瑞銀唱好 予430元目標價

快手（1024）今早上揚，曾高見325.8元，最新報319元，升5.3%。另一方面快手將於本月23日獲納入國指及科指，此外瑞銀則發表報告，預料快手明年可以錄盈利，並從2020至2023年間收入年複合增長率為41%，予430元目標價，評級為買入。

恒指升39點，報29358點，國指跌3點，報11556點，恒生科指升99點，報9586點。

【09:40】亞股普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日股升80點，報29469點，澳洲ASX 200指數最新報6844點，跌36點，韓國KOSPI指數最新報3116點，升25點。

【09:36】內地股市高收

內地股市早段上揚，上證最新報3535點，升3點，深成最新報15321點，升51點，滬深300最新報5571點，升6點，創業板最新報3273點，跌4點。

【09:20】恒生指數高開123點

恒生指數高開123點，開報29442點。國指升16點，報11576點。騰訊（0700）高開1.2%，報745.5元。阿里巴巴（9988）跌0.2%，報255.8元。美團（3690）微升0.15%，開報407元。小米（1810）升0.4%，報27.25元。

港交所（0388）升0.2%，報519.5元。友邦（1299）升逾2%，報103.1元。平保（2318）平開，報90.4元。

納入國指及科指的快手（1024）高開2%，報309元。